Ветеран ЦРУ предостерег США от изолирования России

09 июля 2022 в 22:54 Размер текста - 17 +

Власти США в своем отношении к России должны учитывать российские реалии, уверен Пиллар Фото: Владимир Андреев © URA.RU США должны перестать говорить о наказании и изоляции для России, а вместо этого начать выстраивать с ней реалистичные дипломатические отношения. Об этом написал ветеран Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Пол Р. Пиллар в статье для издания National Interest. «Соединенным Штатам необходимо остерегаться наказания и изоляции России, превратившихся в простое выражение возмущения политикой [президента России Владимира] Путина. Возмущение оправдано, но оправданная ярость — это не то же самое, что эффективная политика. Политика США должна учитывать сохраняющиеся реалии России, в том числе положение России как крупной державы с одним из двух крупнейших ядерных арсеналов в мире», — отметил Пиллар. Журналист выразил мнение, что США должны реалистично смотреть на свои отношения с крупными державами. Американские власти не должны делить государства на «хороших и плохих парней». «В многополярном мире государственный деятель-реалист жонглирует отношениями на всех азимутах, чтобы поставить свою страну в наилучшее положение для продвижения своих интересов», — добавил он. Ранее США ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. По словам представителей российских властей, санкции оказывают негативное влияние и на западные страны: растет инфляция, нарушены системы расчетов и логистики. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Запад начал «трезветь» от введенных ограничений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

США должны перестать говорить о наказании и изоляции для России, а вместо этого начать выстраивать с ней реалистичные дипломатические отношения. Об этом написал ветеран Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Пол Р. Пиллар в статье для издания National Interest. «Соединенным Штатам необходимо остерегаться наказания и изоляции России, превратившихся в простое выражение возмущения политикой [президента России Владимира] Путина. Возмущение оправдано, но оправданная ярость — это не то же самое, что эффективная политика. Политика США должна учитывать сохраняющиеся реалии России, в том числе положение России как крупной державы с одним из двух крупнейших ядерных арсеналов в мире», — отметил Пиллар. Журналист выразил мнение, что США должны реалистично смотреть на свои отношения с крупными державами. Американские власти не должны делить государства на «хороших и плохих парней». «В многополярном мире государственный деятель-реалист жонглирует отношениями на всех азимутах, чтобы поставить свою страну в наилучшее положение для продвижения своих интересов», — добавил он. Ранее США ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. По словам представителей российских властей, санкции оказывают негативное влияние и на западные страны: растет инфляция, нарушены системы расчетов и логистики. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Запад начал «трезветь» от введенных ограничений.