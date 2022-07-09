Ветеран ЦРУ предостерег США от изолирования России

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Власти США в своем отношении к России должны учитывать российские реалии, уверен Пиллар Фото:

США должны перестать говорить о наказании и изоляции для России, а вместо этого начать выстраивать с ней реалистичные дипломатические отношения. Об этом написал ветеран Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Пол Р. Пиллар в статье для издания National Interest.

«Соединенным Штатам необходимо остерегаться наказания и изоляции России, превратившихся в простое выражение возмущения политикой [президента России Владимира] Путина. Возмущение оправдано, но оправданная ярость — это не то же самое, что эффективная политика. Политика США должна учитывать сохраняющиеся реалии России, в том числе положение России как крупной державы с одним из двух крупнейших ядерных арсеналов в мире», — отметил Пиллар.

Журналист выразил мнение, что США должны реалистично смотреть на свои отношения с крупными державами. Американские власти не должны делить государства на «хороших и плохих парней». «В многополярном мире государственный деятель-реалист жонглирует отношениями на всех азимутах, чтобы поставить свою страну в наилучшее положение для продвижения своих интересов», — добавил он.

Ранее США ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. По словам представителей российских властей, санкции оказывают негативное влияние и на западные страны: растет инфляция, нарушены системы расчетов и логистики. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Запад начал «трезветь» от введенных ограничений.

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США должны перестать говорить о наказании и изоляции для России, а вместо этого начать выстраивать с ней реалистичные дипломатические отношения. Об этом написал ветеран Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Пол Р. Пиллар в статье для издания National Interest. «Соединенным Штатам необходимо остерегаться наказания и изоляции России, превратившихся в простое выражение возмущения политикой [президента России Владимира] Путина. Возмущение оправдано, но оправданная ярость — это не то же самое, что эффективная политика. Политика США должна учитывать сохраняющиеся реалии России, в том числе положение России как крупной державы с одним из двух крупнейших ядерных арсеналов в мире», — отметил Пиллар. Журналист выразил мнение, что США должны реалистично смотреть на свои отношения с крупными державами. Американские власти не должны делить государства на «хороших и плохих парней». «В многополярном мире государственный деятель-реалист жонглирует отношениями на всех азимутах, чтобы поставить свою страну в наилучшее положение для продвижения своих интересов», — добавил он. Ранее США ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. По словам представителей российских властей, санкции оказывают негативное влияние и на западные страны: растет инфляция, нарушены системы расчетов и логистики. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Запад начал «трезветь» от введенных ограничений.
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