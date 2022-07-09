Власти ХМАО отменили закупку на постройку дома для дольщиков

Закупка была отменена из-за технической ошибки. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Ханты — Мансийского автономного округа (ХМАО) отменил тендер на достраивание дома в Нефтеюганске. Об этом сообщается на портале единой информационной системы госзакупок.

«Отменить закупочную процедуру из-за невозможности исправить техническую ошибку в документации. Организовать подобный тендер», — приказал в официальном документе исполнительный директор фонда защиты участников долевого строительства ХМАО Михаил Павлов.

Речь идет о достраивание двух очередей дома в 16 районе Нефтеюганска, цена- 708 миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства региона размещал тендер на два дома в Сургуте. Московская компания ООО «Парк Инвест», ставшая единственным участником закупки, выиграла этот лот.