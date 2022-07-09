09 июля 2022
08 июля 2022

Власти ХМАО отменили закупку на постройку дома для дольщиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройка Госдепа Колесникова. Челябинск, строительство, стройка, новостройка
Закупка была отменена из-за технической ошибки. Фото:

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Ханты — Мансийского автономного округа (ХМАО) отменил тендер на достраивание дома в Нефтеюганске. Об этом сообщается на портале единой информационной системы госзакупок.

«Отменить закупочную процедуру из-за невозможности исправить техническую ошибку в документации. Организовать подобный тендер», — приказал в официальном документе исполнительный директор фонда защиты участников долевого строительства ХМАО Михаил Павлов.

Речь идет о достраивание двух очередей дома в 16 районе Нефтеюганска, цена- 708 миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства региона размещал тендер на два дома в Сургуте. Московская компания ООО «Парк Инвест», ставшая единственным участником закупки, выиграла этот лот.

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Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Ханты — Мансийского автономного округа (ХМАО) отменил тендер на достраивание дома в Нефтеюганске. Об этом сообщается на портале единой информационной системы госзакупок. «Отменить закупочную процедуру из-за невозможности исправить техническую ошибку в документации. Организовать подобный тендер», — приказал в официальном документе исполнительный директор фонда защиты участников долевого строительства ХМАО Михаил Павлов. Речь идет о достраивание двух очередей дома в 16 районе Нефтеюганска, цена- 708 миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства региона размещал тендер на два дома в Сургуте. Московская компания ООО «Парк Инвест», ставшая единственным участником закупки, выиграла этот лот.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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