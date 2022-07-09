Екатеринбуржцы показали букву Z из машин с высоты птичьего полета. Видео

10 июля 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге неравнодушные горожане поддержали военных РФ на Украине Фото предоставлено организаторами автопробега новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Екатеринбурге состоялся автопробег в поддержку военных, принимающих участие в спецоперации РФ на Украине. В конце пробега участники выстроили автомобили буквой Z и сняли это на квадрокоптер. Видео с мероприятия организаторы поделились с URA.RU. Всего в автопробеге приняли участие семь машин и один четырехколесный байк. Колонна стартовала от площади перед зданием УрФУ, проехала по проспекту Ленина, финальной точкой маршрута стала парковка возле ТЦ «Мега». Там участники выстроили машины и байк в виде буквы Z, которая является символом поддержки спецоперации РФ на Украине. Также они спели песню российского певца Олега Газманова «Вперед, Россия» и гимн РФ. Это не первый автопробег в поддержку спецоперации, который прошел в Екатеринбурге. Подобное мероприятие горожане устраивали в марте. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге состоялся автопробег в поддержку военных, принимающих участие в спецоперации РФ на Украине. В конце пробега участники выстроили автомобили буквой Z и сняли это на квадрокоптер. Видео с мероприятия организаторы поделились с URA.RU. Всего в автопробеге приняли участие семь машин и один четырехколесный байк. Колонна стартовала от площади перед зданием УрФУ, проехала по проспекту Ленина, финальной точкой маршрута стала парковка возле ТЦ «Мега». Там участники выстроили машины и байк в виде буквы Z, которая является символом поддержки спецоперации РФ на Украине. Также они спели песню российского певца Олега Газманова «Вперед, Россия» и гимн РФ. Это не первый автопробег в поддержку спецоперации, который прошел в Екатеринбурге. Подобное мероприятие горожане устраивали в марте.