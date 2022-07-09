09 июля 2022

Екатеринбуржцы показали букву Z из машин с высоты птичьего полета. Видео

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В Екатеринбурге неравнодушные горожане поддержали военных РФ на Украине
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Екатеринбурге состоялся автопробег в поддержку военных, принимающих участие в спецоперации РФ на Украине. В конце пробега участники выстроили автомобили буквой Z и сняли это на квадрокоптер. Видео с мероприятия организаторы поделились с URA.RU.

Всего в автопробеге приняли участие семь машин и один четырехколесный байк. Колонна стартовала от площади перед зданием УрФУ, проехала по проспекту Ленина, финальной точкой маршрута стала парковка возле ТЦ «Мега». Там участники выстроили машины и байк в виде буквы Z, которая является символом поддержки спецоперации РФ на Украине. Также они спели песню российского певца Олега Газманова «Вперед, Россия» и гимн РФ.

Это не первый автопробег в поддержку спецоперации, который прошел в Екатеринбурге. Подобное мероприятие горожане устраивали в марте.

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В Екатеринбурге состоялся автопробег в поддержку военных, принимающих участие в спецоперации РФ на Украине. В конце пробега участники выстроили автомобили буквой Z и сняли это на квадрокоптер. Видео с мероприятия организаторы поделились с URA.RU. Всего в автопробеге приняли участие семь машин и один четырехколесный байк. Колонна стартовала от площади перед зданием УрФУ, проехала по проспекту Ленина, финальной точкой маршрута стала парковка возле ТЦ «Мега». Там участники выстроили машины и байк в виде буквы Z, которая является символом поддержки спецоперации РФ на Украине. Также они спели песню российского певца Олега Газманова «Вперед, Россия» и гимн РФ. Это не первый автопробег в поддержку спецоперации, который прошел в Екатеринбурге. Подобное мероприятие горожане устраивали в марте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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