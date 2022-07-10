Захарова ответила на обвинения Белого дома против Путина

«Путинского налога» на бензин не существует, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Рост цен на бензин и продовольственный кризис в США не являются зоной ответственности президента России Владимира Путина, а возникли в результате ошибочной политики Вашингтона. Так представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая заявила, что Владимир Путин виноват в высоких ценах на бензин в Америке.

«Рост цен на бензин в США — результат санкций, введенных [президентом США Джо] Байденом, манипуляций западных стран с темой „зеленого перехода“, просчетов при заключении энергетических контрактов недолгосрочного характера», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Чиновница отметила, что «путинского налога» на бензин не существует. «Его придумали помощники Байдена, чтобы американцы его не растерзали за допущенные ошибки», — рассказала она.

Продовольственный кризис возник в результате пандемии и санкций США, уверена Мария Захарова. Кроме того, в кризисе виновата «спекулятивная политика западных режимов на продовольственном рынке», заключила она.

Ранее Карин Жан-Пьер заявила, что высокие цены на бензин — это результат «путинского налога», а президент США Джо Байден знает, в каком направлении движется страна. Так она ответила на вопрос журналистов о том, что 88% американцев уверены в том, что их страна движется в неправильном направлении.

Западные страны ввели ряд санкций против России в ответ на спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что целью санкций является «отмена» России. Власти США обвинили Россию и, в частности, Владимира Путина в росте цен на бензин. Однако многие в американском правительстве уверены, что вина за рост цен лежит на Байдене. Владимир Путин заявлял, что рост цен на бензин в США начался еще за год до начала спецоперации.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам