В Белом доме снова упрекнули Путина из-за роста цен на бензин

01 июня 2022 в 02:57 Размер текста - 17 +

Администрация США винит президента РФ Владимира Путина в значительном росте цен на бензин в стране. По их сведениям, он составляет 60% за последнее время. Такие данные раскрыла официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, по ее мнению, такие последствия наступили из-за российской спецоперации на Украине. «Когда мы говорим о нынешних ценах на бензин, это действительно подорожание [президента России Владимира] Путина. <…>. Тот факт, что мы наблюдаем рост цен примерно на 60% за последние несколько месяцев, связан с наращиванием [сил] », — сказала Жан-Пьер на брифинге для СМИ, передает РИА «Новости». Ранее, американский лидер заявил, что 60-процентная инфляция в Соединенных штатах связана с резким ростом цен на бензин. По мнению Джо Байдена, в этой инфляции виновен начавший спецоперацию на Украине президент РФ Владимир Путин. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». 17 мая представители Казначейства США в качестве альтернативы нефтяному эмбарго предложили европейским странам ввести пошлины на российскую нефть. Ранее в США уже заявляли о начале худшего за последние 50 лет энергетического кризиса. По мнению некоторых представителей американского Конгресса, в случившемся виноват действующий президент США Джо Байден.