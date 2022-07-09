Нефтяник пожаловался прокурору на бездействие силовиков

Житель Тазовского пришел на личный прием прокурора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудник нефтегазовой компании из Тазовского пожаловался прокурору Ямало-Ненецкого автономного округа Виктору Эппу на работу следователей. Обращение поступило в ходе личного приема жителей, сообщили в окружной прокуратуре.

«Обратился представитель нефтегазовой компании с жалобой на бездействие следователей при расследовании уголовного дела по факту хищения имущества предприятия на сумму более 1,2 миллиона рублей», — уточнили в ведомстве. Всего в Тазовском зафиксировано шесть обращений от граждан, их рассмотрение взято на контроль.

Ранее URA.RU сообщало, что в ходе встречи прокурора ЯНАО Виктора Эппа с жителями Красноселькупа владелец бизнеса рассказал, что перестал получать субсидию за банные услуги. По заявлению будет проведена проверка.