09 июля 2022
08 июля 2022

Нефтяник пожаловался прокурору на бездействие силовиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Судебное заседание. Курган, уголовное дело, прокурор, судебное заседание, суд
Житель Тазовского пришел на личный прием прокурора Фото:

Сотрудник нефтегазовой компании из Тазовского пожаловался прокурору Ямало-Ненецкого автономного округа Виктору Эппу на работу следователей. Обращение поступило в ходе личного приема жителей, сообщили в окружной прокуратуре.

«Обратился представитель нефтегазовой компании с жалобой на бездействие следователей при расследовании уголовного дела по факту хищения имущества предприятия на сумму более 1,2 миллиона рублей», — уточнили в ведомстве. Всего в Тазовском зафиксировано шесть обращений от граждан, их рассмотрение взято на контроль.

Ранее URA.RU сообщало, что в ходе встречи прокурора ЯНАО Виктора Эппа с жителями Красноселькупа владелец бизнеса рассказал, что перестал получать субсидию за банные услуги. По заявлению будет проведена проверка.

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Сотрудник нефтегазовой компании из Тазовского пожаловался прокурору Ямало-Ненецкого автономного округа Виктору Эппу на работу следователей. Обращение поступило в ходе личного приема жителей, сообщили в окружной прокуратуре. «Обратился представитель нефтегазовой компании с жалобой на бездействие следователей при расследовании уголовного дела по факту хищения имущества предприятия на сумму более 1,2 миллиона рублей», — уточнили в ведомстве. Всего в Тазовском зафиксировано шесть обращений от граждан, их рассмотрение взято на контроль. Ранее URA.RU сообщало, что в ходе встречи прокурора ЯНАО Виктора Эппа с жителями Красноселькупа владелец бизнеса рассказал, что перестал получать субсидию за банные услуги. По заявлению будет проведена проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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