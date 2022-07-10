Ученые: COVID и оспой обезьян можно заразиться одновременно

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Заражение двумя инфекциями может усложнить течение болезней, считает Александр Чепурнов Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Человек, оказавшийся в зоне распространения оспы обезьян и COVID-19, может стать носителем двух вирусов. Что может осложнить течение болезней, в беседе с URA.RU рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов и руководитель отдела арбовирусов Института вирусологии им Д. И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко.

«Может произойти сочетанная инфекция. Думаю, это вполне возможно. И в индивидуальном порядке это, может быть, осложнит течение той или иной болезни, или одной из них. Но очевидно, что это не приведет к каким-то перекрестам, потому что слишком большое отличие между этими вирусами. Свойство одного не передастся другому. И я не вижу каких-то оснований думать, что один вирус может интерферировать другой, что оспа обезьян способна заблокировать инфицирование коронавирусом», — объяснил Александр Чепурнов.

Александр Бутенко также не исключил возможность одновременного заражения оспой обезьян и COVID-19. «Исключить нельзя. Это может быть одновременная инфекция двумя разными вирусами. Но будет возможно редко, потому что все-таки оспа обезьян насчитывает пока всего лишь 4-5000 случаев во всех странах, в основном в Европе. И в группе наибольшего риска заражения — молодые люди от 18 до 40 лет», — подчеркнул он.

Профессор согласился, что один вирус может утяжелить течение другого. «Не исключен микс инфекций, теоретически это возможно. Потому что каждое сопутствующее заболевание, инфекционное или неинфекционное, в сочетании с последующим COVID-19 утяжелялось. У тех, кто имел прежде всего сахарный диабет, нарушение иммунитета, сердечно-сосудистые патологии», — добавил Бутенко.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил, что россияне могу вернуться из отпусков с новыми вариантами коронавируса. По словам академика РАН, новые штаммы в РФ преимущественно привозят те, кто массово отдыхает в Турции.

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Человек, оказавшийся в зоне распространения оспы обезьян и COVID-19, может стать носителем двух вирусов. Что может осложнить течение болезней, в беседе с URA.RU рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов и руководитель отдела арбовирусов Института вирусологии им Д. И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко. «Может произойти сочетанная инфекция. Думаю, это вполне возможно. И в индивидуальном порядке это, может быть, осложнит течение той или иной болезни, или одной из них. Но очевидно, что это не приведет к каким-то перекрестам, потому что слишком большое отличие между этими вирусами. Свойство одного не передастся другому. И я не вижу каких-то оснований думать, что один вирус может интерферировать другой, что оспа обезьян способна заблокировать инфицирование коронавирусом», — объяснил Александр Чепурнов. Александр Бутенко также не исключил возможность одновременного заражения оспой обезьян и COVID-19. «Исключить нельзя. Это может быть одновременная инфекция двумя разными вирусами. Но будет возможно редко, потому что все-таки оспа обезьян насчитывает пока всего лишь 4-5000 случаев во всех странах, в основном в Европе. И в группе наибольшего риска заражения — молодые люди от 18 до 40 лет», — подчеркнул он. Профессор согласился, что один вирус может утяжелить течение другого. «Не исключен микс инфекций, теоретически это возможно. Потому что каждое сопутствующее заболевание, инфекционное или неинфекционное, в сочетании с последующим COVID-19 утяжелялось. У тех, кто имел прежде всего сахарный диабет, нарушение иммунитета, сердечно-сосудистые патологии», — добавил Бутенко. Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил, что россияне могу вернуться из отпусков с новыми вариантами коронавируса. По словам академика РАН, новые штаммы в РФ преимущественно привозят те, кто массово отдыхает в Турции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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