На 112-м километре трассы Челябинск — Екатеринбург за селом Тюбук в сторону Свердловской области образовался большой автомобильный затор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления ГИБДД по региону, сложности в движении транспорта связаны с ремонтными работами.
«В связи с ремонтными работами на 112 километре автодороги „Подъезд к городу Екатеринбургу“ по направлению в сторону города Екатеринбурга образовался затор. Для оказания помощи водителям выведено 3 экипажа областного полка дорожно-патрульной службы», — рассказали в Госавтоинспекции.
Сотрудники ГИБДД оказывают помощь водителям, которым необходима помощь. Инспекторы принимают все меры, чтобы максимально сократить заторовые ситуации, уточнили в полиции.
На 112-м километре трассы Челябинск — Екатеринбург за селом Тюбук в сторону Свердловской области образовался большой автомобильный затор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления ГИБДД по региону, сложности в движении транспорта связаны с ремонтными работами. «В связи с ремонтными работами на 112 километре автодороги „Подъезд к городу Екатеринбургу“ по направлению в сторону города Екатеринбурга образовался затор. Для оказания помощи водителям выведено 3 экипажа областного полка дорожно-патрульной службы», — рассказали в Госавтоинспекции. Сотрудники ГИБДД оказывают помощь водителям, которым необходима помощь. Инспекторы принимают все меры, чтобы максимально сократить заторовые ситуации, уточнили в полиции.