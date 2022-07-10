На трассе между Челябинском и Екатеринбургом образовался затор. Видео

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Горящий лес возле горы Волчиха. Свердловская область , пробка, автомобильная пробка, автомобильный затор, дублер пермского тракта
На месте пробки работают три экипажа ДПС Фото:

На 112-м километре трассы Челябинск — Екатеринбург за селом Тюбук в сторону Свердловской области образовался большой автомобильный затор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления ГИБДД по региону, сложности в движении транспорта связаны с ремонтными работами.

«В связи с ремонтными работами на 112 километре автодороги „Подъезд к городу Екатеринбургу“ по направлению в сторону города Екатеринбурга образовался затор. Для оказания помощи водителям выведено 3 экипажа областного полка дорожно-патрульной службы», — рассказали в Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД оказывают помощь водителям, которым необходима помощь. Инспекторы принимают все меры, чтобы максимально сократить заторовые ситуации, уточнили в полиции.

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На 112-м километре трассы Челябинск — Екатеринбург за селом Тюбук в сторону Свердловской области образовался большой автомобильный затор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления ГИБДД по региону, сложности в движении транспорта связаны с ремонтными работами. «В связи с ремонтными работами на 112 километре автодороги „Подъезд к городу Екатеринбургу“ по направлению в сторону города Екатеринбурга образовался затор. Для оказания помощи водителям выведено 3 экипажа областного полка дорожно-патрульной службы», — рассказали в Госавтоинспекции. Сотрудники ГИБДД оказывают помощь водителям, которым необходима помощь. Инспекторы принимают все меры, чтобы максимально сократить заторовые ситуации, уточнили в полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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