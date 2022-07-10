На трассе между Челябинском и Екатеринбургом образовался затор. Видео 10 июля 2022 в 20:48 Размер текста - 17 + На месте пробки работают три экипажа ДПС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На 112-м километре трассы Челябинск — Екатеринбург за селом Тюбук в сторону Свердловской области образовался большой автомобильный затор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления ГИБДД по региону, сложности в движении транспорта связаны с ремонтными работами. «В связи с ремонтными работами на 112 километре автодороги „Подъезд к городу Екатеринбургу“ по направлению в сторону города Екатеринбурга образовался затор. Для оказания помощи водителям выведено 3 экипажа областного полка дорожно-патрульной службы», — рассказали в Госавтоинспекции. Сотрудники ГИБДД оказывают помощь водителям, которым необходима помощь. Инспекторы принимают все меры, чтобы максимально сократить заторовые ситуации, уточнили в полиции. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» . На 112-м километре трассы Челябинск — Екатеринбург за селом Тюбук в сторону Свердловской области образовался большой автомобильный затор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления ГИБДД по региону, сложности в движении транспорта связаны с ремонтными работами. «В связи с ремонтными работами на 112 километре автодороги „Подъезд к городу Екатеринбургу“ по направлению в сторону города Екатеринбурга образовался затор. Для оказания помощи водителям выведено 3 экипажа областного полка дорожно-патрульной службы», — рассказали в Госавтоинспекции. Сотрудники ГИБДД оказывают помощь водителям, которым необходима помощь. Инспекторы принимают все меры, чтобы максимально сократить заторовые ситуации, уточнили в полиции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям