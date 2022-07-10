10 июля 2022
09 июля 2022
08 июля 2022

Курганцы возмущены приездом любимой певицы губернатора Шумкова. Скриншот

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча выпускников КВН (Клуб Веселых и Находчивых). Екатеринбург, пелагея, телегина пелагея
На официальном сайте артистки и в группах в соцсетях информации о планируемом концерте в Кургане нет Фото:

Некоторые жители Курганской области оказались недовольны предстоящим концертом певицы Пелагеи и суммой, которую артистке пообещали заплатить за бесплатный концерт для зрителей. Ранее губернатор региона Вадим Шумков говорил, что это — его любимая исполнительница. Свое возмущение курганцы высказали в комментариях под постом в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Шумкову, смотрю, деньги девать некуда. 2 млн — ничего у нее не треснет?» — гласит комментарий, набравший больше всего лайков.

Концерт должен состояться на Троицкой площади 29 июля. Он будет приурочен к празднику народной культуры и традиций «Дары земли русской». Афиша выступления размещена в группе Курганского театрально-концертного объединения в социальной сети. Она набрала всего 368 лайков при том, что ее увидели 12 тысяч человек.

Пользователи предлагают куда еще можно направить эту сумму денег на фоне того, что многим нравится идея с концертом
На момент публикации пост набрал 838 лайков, 226 комментариев и 575 репостов
Жители Курганской области бурно включились в обсуждение

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Некоторые жители Курганской области оказались недовольны предстоящим концертом певицы Пелагеи и суммой, которую артистке пообещали заплатить за бесплатный концерт для зрителей. Ранее губернатор региона Вадим Шумков говорил, что это — его любимая исполнительница. Свое возмущение курганцы высказали в комментариях под постом в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Шумкову, смотрю, деньги девать некуда. 2 млн — ничего у нее не треснет?» — гласит комментарий, набравший больше всего лайков. Концерт должен состояться на Троицкой площади 29 июля. Он будет приурочен к празднику народной культуры и традиций «Дары земли русской». Афиша выступления размещена в группе Курганского театрально-концертного объединения в социальной сети. Она набрала всего 368 лайков при том, что ее увидели 12 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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