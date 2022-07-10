В Курганской области просятся с погибшим на Украине танкистом

Танкист Дмитрий Злобин погиб на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Катайске Курганской области 11 июля пройдет прощание с Дмитрием Злобиным, который погиб во время спецоперации на Украине. Информацию о погибшем URA.RU подтвердили в областном военкомате.
«Информацию о погибшем Дмитрии Злобине подтверждаем. Был танкистом», — уточнили в военкомате. В группе «Типичный Катайск» указано, что прощание с военнослужащим пройдет в городе у Детской школы искусств.
Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. Президент России Владимир Путин отметил, что это ответ на геноцид жителей ЛНР и ДНР со стороны ВСУ и нацбатов.
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