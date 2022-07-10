10 июля 2022
09 июля 2022
08 июля 2022

В Курганской области просятся с погибшим на Украине танкистом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Свеча, траур Москва, свеча, траур, мистика, свечка, поминки, гадание
Танкист Дмитрий Злобин погиб на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Катайске Курганской области 11 июля пройдет прощание с Дмитрием Злобиным, который погиб во время спецоперации на Украине. Информацию о погибшем URA.RU подтвердили в областном военкомате.

«Информацию о погибшем Дмитрии Злобине подтверждаем. Был танкистом», — уточнили в военкомате. В группе «Типичный Катайск» указано, что прощание с военнослужащим пройдет в городе у Детской школы искусств.

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. Президент России Владимир Путин отметил, что это ответ на геноцид жителей ЛНР и ДНР со стороны ВСУ и нацбатов.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».

В Катайске Курганской области 11 июля пройдет прощание с Дмитрием Злобиным, который погиб во время спецоперации на Украине. Информацию о погибшем URA.RU подтвердили в областном военкомате. «Информацию о погибшем Дмитрии Злобине подтверждаем. Был танкистом», — уточнили в военкомате. В группе «Типичный Катайск» указано, что прощание с военнослужащим пройдет в городе у Детской школы искусств. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. Президент России Владимир Путин отметил, что это ответ на геноцид жителей ЛНР и ДНР со стороны ВСУ и нацбатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...