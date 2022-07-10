В Курганской области просятся с погибшим на Украине танкистом

11 июля 2022 в 10:27 Размер текста - 17 +

Танкист Дмитрий Злобин погиб на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Катайске Курганской области 11 июля пройдет прощание с Дмитрием Злобиным, который погиб во время спецоперации на Украине. Информацию о погибшем URA.RU подтвердили в областном военкомате. «Информацию о погибшем Дмитрии Злобине подтверждаем. Был танкистом», — уточнили в военкомате. В группе «Типичный Катайск» указано, что прощание с военнослужащим пройдет в городе у Детской школы искусств. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. Президент России Владимир Путин отметил, что это ответ на геноцид жителей ЛНР и ДНР со стороны ВСУ и нацбатов. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Катайске Курганской области 11 июля пройдет прощание с Дмитрием Злобиным, который погиб во время спецоперации на Украине. Информацию о погибшем URA.RU подтвердили в областном военкомате. «Информацию о погибшем Дмитрии Злобине подтверждаем. Был танкистом», — уточнили в военкомате. В группе «Типичный Катайск» указано, что прощание с военнослужащим пройдет в городе у Детской школы искусств. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. Президент России Владимир Путин отметил, что это ответ на геноцид жителей ЛНР и ДНР со стороны ВСУ и нацбатов.