В Европе обваливаются цены на газ

11 июля 2022 в 11:46 Размер текста - 17 +

Стоимость газа в Европе упала до 1620 долларов за тысячу кубометров Фото: Максим Егоров © URA.RU Стоимость газа в Европе на лондонской бирже ICЕ обвалилась почти на 12% на открытии торгов. Об этом сообщается в данных ICE. На открытии торгов цена газа на бирже ICE упала почти на 12%. Стоимость августовского фьючерса на бирже Title Transfer Facility (TTF) снизилась до 1620 долларов за тысячу кубометров, или 154,4 евро за МВт/ч, передает ТАСС со ссылкой на данные биржи. 11 июля временно остановили поставки топлива по газопроводу «Северный поток», который является основным маршрутом экспорта из России в Европу, передает «Ридус». С середины июня «Северный поток» работал только на 40% от максимальной мощности из-за технических проблем. Это было связано с тем, что компания Siemens не возвращала турбину после ремонта из-за антироссийских санкций Канады, передает Nation News. Турбину решили вернуть 9 июля после просьб Германии и переговоров с руководством Канады. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Стоимость газа в Европе на лондонской бирже ICЕ обвалилась почти на 12% на открытии торгов. Об этом сообщается в данных ICE. На открытии торгов цена газа на бирже ICE упала почти на 12%. Стоимость августовского фьючерса на бирже Title Transfer Facility (TTF) снизилась до 1620 долларов за тысячу кубометров, или 154,4 евро за МВт/ч, передает ТАСС со ссылкой на данные биржи. 11 июля временно остановили поставки топлива по газопроводу «Северный поток», который является основным маршрутом экспорта из России в Европу, передает «Ридус». С середины июня «Северный поток» работал только на 40% от максимальной мощности из-за технических проблем. Это было связано с тем, что компания Siemens не возвращала турбину после ремонта из-за антироссийских санкций Канады, передает Nation News. Турбину решили вернуть 9 июля после просьб Германии и переговоров с руководством Канады.