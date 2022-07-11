Литва расширила ограничения по блокаде Калининграда

11 июля 2022 в 12:31 Размер текста - 17 +

Ограничения затрагивают древесину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Транспортная блокада Калининграда Литва расширила ограничения на торговлю с Калининградом из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщали представитель таможни Литвы. «Товары, подпадающие под санкции с утра понедельника, включают бетон, древесину, спирт и промышленные химикаты на спиртовой основе», — заявил пресс-секретарь литовской таможни. Об этом сообщает Reuters. Литва в июне заявила о прекращении поставок санкционных товаров в Калининград. Ограничения могут затронуть около половины грузов, которые завозят с территории России. Ответные меры уже подготовили, цитирует Nation News официального представителя МИД РФ Мария Захарова. В России предложили ограничить продажу дизельного топлива иностранцам и ввести лимит в 50 литров за блокаду Калининграда. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Литва расширила ограничения на торговлю с Калининградом из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщали представитель таможни Литвы. «Товары, подпадающие под санкции с утра понедельника, включают бетон, древесину, спирт и промышленные химикаты на спиртовой основе», — заявил пресс-секретарь литовской таможни. Об этом сообщает Reuters. Литва в июне заявила о прекращении поставок санкционных товаров в Калининград. Ограничения могут затронуть около половины грузов, которые завозят с территории России. Ответные меры уже подготовили, цитирует Nation News официального представителя МИД РФ Мария Захарова. В России предложили ограничить продажу дизельного топлива иностранцам и ввести лимит в 50 литров за блокаду Калининграда.