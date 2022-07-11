Литва расширила ограничения по блокаде Калининграда

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Досмотр пиломатериалов на таможенном контроле. Екатеринбург, таможня, таможенник, досмотр пиломатериалов, работа таможни
Ограничения затрагивают древесину Фото:
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Транспортная блокада Калининграда

Литва расширила ограничения на торговлю с Калининградом из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщали представитель таможни Литвы.

«Товары, подпадающие под санкции с утра понедельника, включают бетон, древесину, спирт и промышленные химикаты на спиртовой основе», — заявил пресс-секретарь литовской таможни. Об этом сообщает Reuters.

Литва в июне заявила о прекращении поставок санкционных товаров в Калининград. Ограничения могут затронуть около половины грузов, которые завозят с территории России. Ответные меры уже подготовили, цитирует Nation News официального представителя МИД РФ Мария Захарова. В России предложили ограничить продажу дизельного топлива иностранцам и ввести лимит в 50 литров за блокаду Калининграда.

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Литва расширила ограничения на торговлю с Калининградом из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщали представитель таможни Литвы. «Товары, подпадающие под санкции с утра понедельника, включают бетон, древесину, спирт и промышленные химикаты на спиртовой основе», — заявил пресс-секретарь литовской таможни. Об этом сообщает Reuters. Литва в июне заявила о прекращении поставок санкционных товаров в Калининград. Ограничения могут затронуть около половины грузов, которые завозят с территории России. Ответные меры уже подготовили, цитирует Nation News официального представителя МИД РФ Мария Захарова. В России предложили ограничить продажу дизельного топлива иностранцам и ввести лимит в 50 литров за блокаду Калининграда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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