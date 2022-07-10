В РФ предложили жесткие санкции против ЕС за блокаду Калининграда

В России предложили ограничить продажу дизельного топлива иностранцам и ввести лимит в 50 литров. За покупки сверх лимита предлагается брать компенсацию по ценам, сопоставимым с европейскими — они в полтора раза выше российских. Такая инициатива была выдвинута бизнесом в качестве ответных мер на нарушения транспортных договоренностей по Калининграду со стороны Литвы и Европейского союза (ЕС).
«В качестве ответных мер на нарушения со стороны Литвы и ЕС договоренностей о транзите грузов в Калининград бизнес предложил ввести лимит на покупку дизельного топлива для европейских транспортных компаний — в размере 50 литров <…> За топливо сверх лимита предлагается брать компенсацию по ценам, сопоставимым с европейскими, которые примерно в полтора раза выше российских», — пишут «Известия». Отмечается, что инициатива уже направлена в адрес главы правительства Михаила Мишустина.
Ранее Литва заявила, что запрещает транзит товаров из основной части России в Калининград по своей территории. Власти Калининградской области уже передали проект ответных мер. Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что Кремль не исключает жестких санкций. О том, что Россия готова принять в отношении Литвы и Евросоюза серьезные меры из-за транспортной блокады, говорила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал