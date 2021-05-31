Сын челябинского экс-губернатора отказался от проблемного актива

Пока Борис Дубровский за границей, его сын пытается отменить сделку 2017 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сын челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Александр требует признать недействительной сделку с бизнесменом Виктором Тулуповым, у которого Дубровские купили в 2017 году более 80% акции ПО «Монтажник». Иск рассматривается в арбитражном суде региона. Один из кредиторов рассказал URA.RU, почему Дубровские хотят отказаться от самого проблемного актива.

«Просит признать недействительным договор купли-продажи акций от 06.09.2017», — говорится в иске к Тулупову, выложенном на сайте суда. Рассмотрение иска назначено на 21 июня. ПО «Монтажник» указано как третье лицо. На самой фирме введена процедура банкротства, долги перед кредиторами превысили 2 млрд рублей.

«Если Дубровскому-младшему удастся отменить сделку с Тулуповым, можно будет вернуть деньги за акции, а это сотни миллионов рублей, — рассказал URA.RU один из кредиторов. — Заодно получится избежать проблем с кредиторами, если долги предъявят и Александру, возглавлявшему совет директоров компании. А так отвечать придется Тулупову».

«Думаю, что Дубровские хотят избежать субсидиарной ответственности», — подтвердил URA.RU временный управляющий ПО «Монтажник» Иван Васин. Связаться с Тулуповым по рабочим телефонам не удалось, представители экс-губернатора со СМИ не общаются.

До смены власти в регионе «Монтажник» начал строить конгресс-холл к саммитам ШОС и БРИКС, потратив более 4,5 млрд рублей из бюджета. Стройка остановлена, возбуждено несколько уголовных дел. «Монтажник» закрыл офис в Челябинске, не рассчитавшись за аренду гостиницы, Дубровский-старший покинул Россию. Губернатор Алексей Текслер решил построить вместо конгресс-холла дворец бракосочетаний и детский парк.