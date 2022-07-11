ЕР отчиталась о первых результатах реализации народной программы

11 июля 2022 в 14:20 Размер текста - 17 +

Во время реализации народной программы ЕР было принято 166 нормативно-правовых актов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В партии «Единая Россия» отчиталась об итогах реализации народной программы за первое полугодие 2022 года. Об этом заявил председатель «Единой России», зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Во исполнение народной программы обеспечено бюджетное финансирование ремонта и строительства новых школ — на эти цели выделено около 300 млрд рублей. Значительное внимание уделяется программам благоустройства городской среды, созданию комфортных условий для отдыха граждан, строительству новых стадионов, спортивных площадок, ремонту домов культуры, музеев, модернизации поликлиник, почтовых отделений», — сказал Медведев. Заявление опубликовано на сайте партии. Медведев отметил, что уже построены более 1100 социальных объектов. Реконструировано 425 культурно-досуговых центров в сельской местности, по программам газификации подключили 72 тысячи домов и 160 тысяч земельных участков, рассказал секретарь Генсовета Андрей Турчак. В Челябинской области выделили средства на газификацию «Единая Россия» Также в ходе реализации народной программы приняли 166 нормативно-правовых актов, сообщил Турчак. В их числе отмена обязательного техосмотра автомобилей, продление моратория на плановые проверки предпринимателей, продление дачной амнистии и другие. В сфере здравоохранения реализовали половину предложений народной программы, рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. «Мы приняли законопроект, который расширяет возможности использования плазмы крови для производства лекарственных препаратов. Развития с учетом фактов деятельности американских биолабораторий на Украине требует проект „Санитарный щит“», — отметил он. Хубезов назвал наиболее важным направлением, не вошедшим в программу, помощь Донбассу. В Пермском крае построят новые школы «Единая Россия» За счет направления социальной поддержки удалось обеспечить рост прожиточного минимума и социальных пособий, индексация МРОТ, а также поддержку занятости, рассказали в партии. Был принят закон о содействии при переселении на работу в другую местность. Принята долгосрочная программа содействия занятости молодежи до 2030 года, которая предусматривает субсидирование найма. Стартовал проект «Страна мастеров», с помощью которого молодые люди могут получить помощь для открытия и развития своего дела. Также удалось перевести электронный вид сановные услуги центров занятости. В сфере образования выполнены почти все положения народной программы. В части поддержки малого и среднего бизнеса выполнено 60%. Руководитель фракции в ЯНАО Виктор Казарин рассказал, что основной упор был на совершенствовании законодательства региона. «В летний период запланирован объезд стройплощадок, встречи и обсуждения вопросов благоустройства территорий, дворов, ремонта многоквартирных домов с жителями муниципалитетов», — отметил он. Борис Хохряков лично инспектировал объекты, реализованные в рамках народной пргограммы «Единая Россия» В ХМАО реализовали проект «Карта развития Югры», который объединил около 500 инициатив от населения. «Жители Когалыма очень хотели, чтобы у них появилась своя благоустроенная набережная. Работы по ее благоустройству были завершены в минувшем году», — рассказал секретарь регионального отделения Борис Хохряков. В региональном отделении Челябинской области сообщили об успехах в сфере газификации. «С 31 мая максимальная сумма субсидии на компенсацию части расходов по приобретению внутридомового газового оборудования и его установку для жителей была увеличена до 100 тыс. рублей», — отметил губернатор Алексей Текслер. В ЯНАО работали над совершенствованием законодательства «Единая Россия» В Пермском крае отчитались о проведении строительства и капитального ремонта школ. «В ближайшее время по концессии будут построены пять новых школ», — заявил секретарь регионального отделения Вячеслав Григорьев. Секретарь Курганского регионального отделения Александр Ильтяков отметил, что работа шла по направлениям здравоохранение и образование. «В этом году в Курганской области появятся 22 новых фельдшерско-акушерских пункта и амбулатории», — рассказал он. В Курганской области сообщили об успехах реализации народной программы «Единая Россия» В Тюменской области занимаются капитальным ремонтом и строительством новых школ. «Повышается доступность медпомощи, особое внимание отводится реализации социальной газификации и поддержке многодетных семей», — заявил секретарь регионального отделения Андрей Артюхов. Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Погудин сообщил, что решается проблема кадрового дефицита врачей. «Большой объем средств направляется на оснащение и переоснащение медицинских учреждений. Из средств бюджета было выделено порядка 109 млрд. рублей в 2021 году», — сообщил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В партии «Единая Россия» отчиталась об итогах реализации народной программы за первое полугодие 2022 года. Об этом заявил председатель «Единой России», зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Во исполнение народной программы обеспечено бюджетное финансирование ремонта и строительства новых школ — на эти цели выделено около 300 млрд рублей. Значительное внимание уделяется программам благоустройства городской среды, созданию комфортных условий для отдыха граждан, строительству новых стадионов, спортивных площадок, ремонту домов культуры, музеев, модернизации поликлиник, почтовых отделений», — сказал Медведев. Заявление опубликовано на сайте партии. Медведев отметил, что уже построены более 1100 социальных объектов. Реконструировано 425 культурно-досуговых центров в сельской местности, по программам газификации подключили 72 тысячи домов и 160 тысяч земельных участков, рассказал секретарь Генсовета Андрей Турчак. Также в ходе реализации народной программы приняли 166 нормативно-правовых актов, сообщил Турчак. В их числе отмена обязательного техосмотра автомобилей, продление моратория на плановые проверки предпринимателей, продление дачной амнистии и другие. В сфере здравоохранения реализовали половину предложений народной программы, рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. «Мы приняли законопроект, который расширяет возможности использования плазмы крови для производства лекарственных препаратов. Развития с учетом фактов деятельности американских биолабораторий на Украине требует проект „Санитарный щит“», — отметил он. Хубезов назвал наиболее важным направлением, не вошедшим в программу, помощь Донбассу. За счет направления социальной поддержки удалось обеспечить рост прожиточного минимума и социальных пособий, индексация МРОТ, а также поддержку занятости, рассказали в партии. Был принят закон о содействии при переселении на работу в другую местность. Принята долгосрочная программа содействия занятости молодежи до 2030 года, которая предусматривает субсидирование найма. Стартовал проект «Страна мастеров», с помощью которого молодые люди могут получить помощь для открытия и развития своего дела. Также удалось перевести электронный вид сановные услуги центров занятости. В сфере образования выполнены почти все положения народной программы. В части поддержки малого и среднего бизнеса выполнено 60%. Руководитель фракции в ЯНАО Виктор Казарин рассказал, что основной упор был на совершенствовании законодательства региона. «В летний период запланирован объезд стройплощадок, встречи и обсуждения вопросов благоустройства территорий, дворов, ремонта многоквартирных домов с жителями муниципалитетов», — отметил он. В ХМАО реализовали проект «Карта развития Югры», который объединил около 500 инициатив от населения. «Жители Когалыма очень хотели, чтобы у них появилась своя благоустроенная набережная. Работы по ее благоустройству были завершены в минувшем году», — рассказал секретарь регионального отделения Борис Хохряков. В региональном отделении Челябинской области сообщили об успехах в сфере газификации. «С 31 мая максимальная сумма субсидии на компенсацию части расходов по приобретению внутридомового газового оборудования и его установку для жителей была увеличена до 100 тыс. рублей», — отметил губернатор Алексей Текслер. В Пермском крае отчитались о проведении строительства и капитального ремонта школ. «В ближайшее время по концессии будут построены пять новых школ», — заявил секретарь регионального отделения Вячеслав Григорьев. Секретарь Курганского регионального отделения Александр Ильтяков отметил, что работа шла по направлениям здравоохранение и образование. «В этом году в Курганской области появятся 22 новых фельдшерско-акушерских пункта и амбулатории», — рассказал он. В Тюменской области занимаются капитальным ремонтом и строительством новых школ. «Повышается доступность медпомощи, особое внимание отводится реализации социальной газификации и поддержке многодетных семей», — заявил секретарь регионального отделения Андрей Артюхов. Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Погудин сообщил, что решается проблема кадрового дефицита врачей. «Большой объем средств направляется на оснащение и переоснащение медицинских учреждений. Из средств бюджета было выделено порядка 109 млрд. рублей в 2021 году», — сообщил он.