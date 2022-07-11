Экс-участник «Уральских пельменей» продал недвижимость в Европе

11 июля 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

Светлаков надеется, что как и прежде сможет видеться со своими друзьями Фото: Алексей Колчин © URA.RU Шоумен, актер и бывший участник команды «Уральские пельмени» Сергей Светлаков сообщил, что продал дом в Юрмале (Латвии). Об этом он рассказал своим подписчикам в telegram-канале. «Привет из Юрмалы, дом продал, но, я надеюсь, возможность видеться со своими друзьями и близкими людьми будет всегда», — написал Светлаков. Также к посту он приложил фото из Юрмалы. Ранее URA.RU сообщало, что Сергей Светлаков планирует снять на Урале сериал. Одна из возможных площадок — поселок Мариинск в Свердловской области. Также известно, что с января 2022 года юморист является инвестором золотодобывающей компании. Скриншот: telegram-канал Сергея Светлакова Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Шоумен, актер и бывший участник команды «Уральские пельмени» Сергей Светлаков сообщил, что продал дом в Юрмале (Латвии). Об этом он рассказал своим подписчикам в telegram-канале. «Привет из Юрмалы, дом продал, но, я надеюсь, возможность видеться со своими друзьями и близкими людьми будет всегда», — написал Светлаков. Также к посту он приложил фото из Юрмалы. Ранее URA.RU сообщало, что Сергей Светлаков планирует снять на Урале сериал. Одна из возможных площадок — поселок Мариинск в Свердловской области. Также известно, что с января 2022 года юморист является инвестором золотодобывающей компании.