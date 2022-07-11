Экс-участник «Уральских пельменей» продал недвижимость в Европе

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День рождения ресторана ESHAK. Екатеринбург, светлаков сергей
Светлаков надеется, что как и прежде сможет видеться со своими друзьями Фото:

Шоумен, актер и бывший участник команды «Уральские пельмени» Сергей Светлаков сообщил, что продал дом в Юрмале (Латвии). Об этом он рассказал своим подписчикам в telegram-канале.

«Привет из Юрмалы, дом продал, но, я надеюсь, возможность видеться со своими друзьями и близкими людьми будет всегда», — написал Светлаков. Также к посту он приложил фото из Юрмалы.

Ранее URA.RU сообщало, что Сергей Светлаков планирует снять на Урале сериал. Одна из возможных площадок — поселок Мариинск в Свердловской области. Также известно, что с января 2022 года юморист является инвестором золотодобывающей компании.

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Шоумен, актер и бывший участник команды «Уральские пельмени» Сергей Светлаков сообщил, что продал дом в Юрмале (Латвии). Об этом он рассказал своим подписчикам в telegram-канале. «Привет из Юрмалы, дом продал, но, я надеюсь, возможность видеться со своими друзьями и близкими людьми будет всегда», — написал Светлаков. Также к посту он приложил фото из Юрмалы. Ранее URA.RU сообщало, что Сергей Светлаков планирует снять на Урале сериал. Одна из возможных площадок — поселок Мариинск в Свердловской области. Также известно, что с января 2022 года юморист является инвестором золотодобывающей компании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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