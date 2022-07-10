Курганский бизнесмен избавляется от фермы ради автомобиля

Стоимость фермы составляет 3,5 миллиона рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предприниматель из Курганской области готов обменять животноводческую ферму на машину или квартиру. Стоимость готового бизнеса владелец оценивает в 3,5 миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.

«Продам животноводческую ферму для разведения скота в Сафакулевском районе. Собственник. Документы готовы для продаж. Вода подведена, территория огорожена, есть видеонаблюдение. Рядом с территорией находится водоем. Рассмотрю обмен на автомобиль или недвижимость», — говорится в объявлении.

Также продается фермерское хозяйство на берегу озера в Варгашинском районе Курганской области. Стоимость имущества составляет более двух миллионов рублей. «Площадь действующей фермы 50 га. На территории находятся два жилых дома. Один из них оборудован кондиционером, холодильником, дровяной печью, санузлом, водонагревателем, ТВ и интернетом. Также имеется капитальное здание фермы для КРС 10×20 м. Свинарник с загоном и бетонным полом, курятник. Большая баня на дровах с комнатой отдыха», — указано на Avito.

Еще одна ферма продается в Куртамышском районе. За готовый бизнес на земельном участке 90 га просят около шести миллионов рублей. Другой бизнесмен продает ферму общей площадью 600 квадратных метров в Юргамышском районе. Стоимость составляет почти два миллиона рублей. «В наличие имеются: 30 романовских овцематок, 40 ягнят (20 ярочек), чистокровный баран породы Гиссар и Адельбай. 14 голов КРС на подсосе, 6 голов свинок венгерской Мангалицы», — указал автор объявления.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продают ферму с конями и снегоходами. Стоимость имущества составляет 15 миллионов рублей. Также сообщалось, что курганцы массово избавляются от готового бизнеса. На продажу выставлены салон красоты, центр газификации автотранспорта и магазины в торговых центрах. Кроме того, предприниматели продают кофейни, рестораны и кафе. От швейной фабрики в Кургане избавляются ради производства в другой стране.

Владелец готов обменять ферму на машину или квартиру Скрин: Avito

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам