Командующий ЦВО наградил отличившихся при освобождении ЛНР. Видео

11 июля 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

Александр Лапин вручил награды бойцам спецоперации Фото: Анна Майорова © URA.RU Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды участникам спецоперации, отличившимся в ходе освобождения Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. «Генерал-полковник Александр Лапин вручил госнаграды участникам спецоперации, которые отличились в ходе завершающего этапа освобождения ЛНР. Генерал наградил орденами Александра Невского, Мужества, медали ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени, медали „За отвагу“ и Жукова», — сказано в сообщении. Генерал-полковник Лапин поблагодарил всех участников спецоперации. «Братцы, огромное спасибо! Именно благодаря вашим решительным и отважным действиям была разгромлена лисичанская группировка противника и полностью освобождена ЛНР» — резюмировал он. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин 4 июля присвоил Александру Лапину звание Героя России. Это произошло после доклада об успехах в освобождении Луганской народной республики. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления украинской агрессии в Донецкой и Луганской народных республиках. ВСУ обстреливали мирных жителей на протяжении восьми лет, после чего Владимир Путин принял решение провести демилитаризацию и денацификацию Украины. Войска РФ действуют аккуратно, не причиняя ущерб местным жителям, сообщали власти РФ. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды участникам спецоперации, отличившимся в ходе освобождения Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. «Генерал-полковник Александр Лапин вручил госнаграды участникам спецоперации, которые отличились в ходе завершающего этапа освобождения ЛНР. Генерал наградил орденами Александра Невского, Мужества, медали ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени, медали „За отвагу“ и Жукова», — сказано в сообщении. Генерал-полковник Лапин поблагодарил всех участников спецоперации. «Братцы, огромное спасибо! Именно благодаря вашим решительным и отважным действиям была разгромлена лисичанская группировка противника и полностью освобождена ЛНР» — резюмировал он. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин 4 июля присвоил Александру Лапину звание Героя России. Это произошло после доклада об успехах в освобождении Луганской народной республики. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления украинской агрессии в Донецкой и Луганской народных республиках. ВСУ обстреливали мирных жителей на протяжении восьми лет, после чего Владимир Путин принял решение провести демилитаризацию и денацификацию Украины. Войска РФ действуют аккуратно, не причиняя ущерб местным жителям, сообщали власти РФ.