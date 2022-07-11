Командующий ЦВО наградил отличившихся при освобождении ЛНР. Видео

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Торжественная церемония посвящения первокурсников в ряды Екатеринбургского суворовского военного училища. Екатеринбург, лапин александр
Александр Лапин вручил награды бойцам спецоперации Фото:

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды участникам спецоперации, отличившимся в ходе освобождения Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Генерал-полковник Александр Лапин вручил госнаграды участникам спецоперации, которые отличились в ходе завершающего этапа освобождения ЛНР. Генерал наградил орденами Александра Невского, Мужества, медали ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени, медали „За отвагу“ и Жукова», — сказано в сообщении.

Генерал-полковник Лапин поблагодарил всех участников спецоперации. «Братцы, огромное спасибо! Именно благодаря вашим решительным и отважным действиям была разгромлена лисичанская группировка противника и полностью освобождена ЛНР» — резюмировал он.

Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин 4 июля присвоил Александру Лапину звание Героя России. Это произошло после доклада об успехах в освобождении Луганской народной республики.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления украинской агрессии в Донецкой и Луганской народных республиках. ВСУ обстреливали мирных жителей на протяжении восьми лет, после чего Владимир Путин принял решение провести демилитаризацию и денацификацию Украины. Войска РФ действуют аккуратно, не причиняя ущерб местным жителям, сообщали власти РФ.

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Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды участникам спецоперации, отличившимся в ходе освобождения Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. «Генерал-полковник Александр Лапин вручил госнаграды участникам спецоперации, которые отличились в ходе завершающего этапа освобождения ЛНР. Генерал наградил орденами Александра Невского, Мужества, медали ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени, медали „За отвагу“ и Жукова», — сказано в сообщении. Генерал-полковник Лапин поблагодарил всех участников спецоперации. «Братцы, огромное спасибо! Именно благодаря вашим решительным и отважным действиям была разгромлена лисичанская группировка противника и полностью освобождена ЛНР» — резюмировал он. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин 4 июля присвоил Александру Лапину звание Героя России. Это произошло после доклада об успехах в освобождении Луганской народной республики. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления украинской агрессии в Донецкой и Луганской народных республиках. ВСУ обстреливали мирных жителей на протяжении восьми лет, после чего Владимир Путин принял решение провести демилитаризацию и денацификацию Украины. Войска РФ действуют аккуратно, не причиняя ущерб местным жителям, сообщали власти РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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