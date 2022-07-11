Зеленский хочет предоставить полякам особый статус на Украине

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Законопроект о предоставлении полякам особого статуса Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады проект закона о предоставлении гражданам Польши особого статуса. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда.

«Сегодня в этом можно видеть ситуацию, противоположную той, когда от поляков пытались избавиться любой ценой, в том числе отбирая у них жизнь {в ходе Волынской трагедии]. Сегодня Украина этим шагом, жестом президента дает символическое приглашение, говоря: «Вы тут на особых правах, приветствуем», — приводит его слова ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение в парламент страны законопроект об особом статусе для граждан Польши. На это отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, написав в своем telegram-канале, что тем самым Зеленский предложил Польше — все, передавая ей свои территории. В свою очередь заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач положительно оценил законопроект об особом правовом статусе граждан Польши на территории Украины. Ранее с инициативой выступил президент Владимир Зеленский. Также президент Польши заявил, что поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню.

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Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады проект закона о предоставлении гражданам Польши особого статуса. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда. «Сегодня в этом можно видеть ситуацию, противоположную той, когда от поляков пытались избавиться любой ценой, в том числе отбирая у них жизнь {в ходе Волынской трагедии]. Сегодня Украина этим шагом, жестом президента дает символическое приглашение, говоря: «Вы тут на особых правах, приветствуем», — приводит его слова ТАСС. Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение в парламент страны законопроект об особом статусе для граждан Польши. На это отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, написав в своем telegram-канале, что тем самым Зеленский предложил Польше — все, передавая ей свои территории. В свою очередь заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач положительно оценил законопроект об особом правовом статусе граждан Польши на территории Украины. Ранее с инициативой выступил президент Владимир Зеленский. Также президент Польши заявил, что поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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