Путин и Эрдоган обсудили создание зернового коридора на Украине

11 июля 2022 в 18:34 Размер текста - 17 +

Путин и Эрдоган обсудили несколько важных вопросов Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Турции Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор по поводу решения «зернового вопроса» на Украине. Об этом говорится на официальном сайте турецкого лидера. «Президент Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Помимо ситуации в Сирии, обсуждались украинско-российский конфликт и вопросы создания безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море», — говорится на сайте. Эрдоган также заявил, что пришло время принять меры в отношении создания безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море. Турция также готова внести вклад в активизацию переговорного процесса между украинкой и российской стороной. Проблемы с зерном у Европы начались после вынужденной спецоперации на Украине. Украинские военные заблокировали порты, в которых находилось зерно для отправки в Европу. Однако мины открепились и уплыли в открытое море. В Минобороны РФ сообщали, что российские военные ежедневно открывают гуманитарные коридоры для выхода иностранных судов из заблокированных портов. А президент РФ заявлял, что Украина должна как можно быстрее разминировать свои порты для прохода заблокированных судов. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Президент Турции Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор по поводу решения «зернового вопроса» на Украине. Об этом говорится на официальном сайте турецкого лидера. «Президент Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Помимо ситуации в Сирии, обсуждались украинско-российский конфликт и вопросы создания безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море», — говорится на сайте. Эрдоган также заявил, что пришло время принять меры в отношении создания безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море. Турция также готова внести вклад в активизацию переговорного процесса между украинкой и российской стороной. Проблемы с зерном у Европы начались после вынужденной спецоперации на Украине. Украинские военные заблокировали порты, в которых находилось зерно для отправки в Европу. Однако мины открепились и уплыли в открытое море. В Минобороны РФ сообщали, что российские военные ежедневно открывают гуманитарные коридоры для выхода иностранных судов из заблокированных портов. А президент РФ заявлял, что Украина должна как можно быстрее разминировать свои порты для прохода заблокированных судов.