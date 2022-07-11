Артисты ансамбля ЦВО приехали в Луганск с музыкальной поддержкой. Фото

11 июля 2022 в 18:57 Размер текста - 17 +

Концерт прошел территории одного из полевых лагерей в Луганске Фото: пресс-служба Центрального военного округа Артисты Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа вместе с творческими коллективами Свердловской области выступили для участников спецоперации на Украине. Информацию опубликовала пресс-служба Центрального военного округа. «В ходе концерта артисты исполнили оригинальные аранжировки песен военных лет и современные патриотические композиции», — сообщают представители ЦВО. Кроме того, в день концерта военнослужащим вручили письма и открытки юнармейцев, где военных поблагодарили за мужество и отвагу, написали слова поддержки и пожелали скорейшего возвращения домой целыми и невредимыми. Концерт состоялся на территории одного из полевых лагерей в Луганске. Также подчеркивается, что ранее между военными, освобождавшими ЛНР, и их родными был организован телемост, к которому присоединялись представители органов государственной власти и общественных организаций Свердловской области. «Во время телеобщения бойцы смогли посмотреть подготовленное для них выступление, услышать слова благодарности, поддержки и любви», — сообщила пресс-служба ЦВО. Ранее министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина вместе с тремя артистками Свердловского театра музыкальной комедии посетила военнослужащих в Донбассе. Актрисы также выступили перед военными. Концерт проводили на свежем воздухе Фото: пресс-служба Центрального военного округа Сценой послужила машина Фото: пресс-служба Центрального военного округа Военнослужащие получили открытки от юнармейцев Фото: пресс-служба Центрального военного округа Военные внимательно изучали послания от детей Фото: пресс-служба Центрального военного округа Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Артисты Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа вместе с творческими коллективами Свердловской области выступили для участников спецоперации на Украине. Информацию опубликовала пресс-служба Центрального военного округа. «В ходе концерта артисты исполнили оригинальные аранжировки песен военных лет и современные патриотические композиции», — сообщают представители ЦВО. Кроме того, в день концерта военнослужащим вручили письма и открытки юнармейцев, где военных поблагодарили за мужество и отвагу, написали слова поддержки и пожелали скорейшего возвращения домой целыми и невредимыми. Концерт состоялся на территории одного из полевых лагерей в Луганске. Также подчеркивается, что ранее между военными, освобождавшими ЛНР, и их родными был организован телемост, к которому присоединялись представители органов государственной власти и общественных организаций Свердловской области. «Во время телеобщения бойцы смогли посмотреть подготовленное для них выступление, услышать слова благодарности, поддержки и любви», — сообщила пресс-служба ЦВО. Ранее министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина вместе с тремя артистками Свердловского театра музыкальной комедии посетила военнослужащих в Донбассе. Актрисы также выступили перед военными.