Региональный министр культуры приехала в Донбасс вместе с артистками музкомедии Фото: страницы Татьяны Мерзляковой во «ВКонтакте»

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина вместе с тремя артистками Свердловского театра музыкальной комедии посетила военнослужащих в Донбассе. Об этом сообщила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Песня была бы неполной без участия Свердловской области. Ее представляла сама министр культуры Свердловской области Светлана Николаевна Учайкина. Могла направить любого заместителя. Не могла… Поехала сама. И это заслуживает особого уважения», — написала Мерзлякова. Также она рассказала, что министр привезла с собой трех актрис театра музкомедии, которые выступили перед военнослужащими, находящимися в Донбассе.

По словам Мерзляковой, военные остались под впечатлением от выступления артисток. «Надо было видеть глаза, настроение наших военнослужащих. Наши отважные — они ж правильные ребята… Лирический репертуар красивых девчонок им понравился, а еще больше наши солистки. И это значит Антон Шолохов (руководитель ансамбля песни и пляски Центрального военного округа — прим. ред.) и Светлана Учайкина знали, что нужно включать в программу», — подытожила свердловский обмудсмен и дополнила свой пост фотографиями.

Ранее в ЛНР ездил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, где подписал с главой Луганска соглашение о городах-побратимах. Также ДНР посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, где договорился о помощи в восстановлении Макеевки. До этого предварительно в Донбасс выезжала делегация членов свердловского правительства во главе с вице-губернатором Олегом Чемезовым.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства утверждал, что также это делается ради спасения жителей ДНР и ЛНР от угрозы со стороны нацбатов и украинской армии.

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Фото: страницы Татьяны Мерзляковой во «ВКонтакте»

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