Алексей Арестович заявляет, что Украина показывает «ростки морали» всему миру Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Cоветник президента Украины Алексей Арестович считает украинцев «воинами света», которые возвращают мораль всему миру. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Мы не скатились в зло и ненависть, мы остаемся воинам света. И показываем ростки морали в сверхтяжелое время всеми миру», — написал он. Он считает, что Украина возвращает в мировую политику мораль, своими действиями показывая это в конфликте с превосходящим противником. Кроме того, он отдельно акцентирует внимание на том, что Запад на протяжении столетий делает ставку на силу, но не на мораль.

Ранее URA.RU писало, что по оперативным линиям Совместного центра контроля и координации ДНР поступила дополнительная информация о трех жертвах среди гражданских лиц. Они погибли в результате обстрела со стороны ВСУ ракетами HIMARS. Кроме того, украинские войска обстреляли Кировский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив пять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее Арестович писал telegram-канале, что сдача Личисанска и Северодонецка — это успех для ВСУ. С его слов, успех заключается в том, что данная операция сковала силы российской армии, нанесла им потери и выиграла время для поставки западного вооружения на Украину.

Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины».

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