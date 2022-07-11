В Свердловской области будут готовить универсальных солдат

Более двух тысяч специалистов подготовят в окружном учебном центре ЦВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Более двух тысяч специалистов подготовят в окружном учебном центре Центрального военного округа (ЦВО), который расположен в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Около 2,5 тыс. младших специалистов подготовят в окружном учебном центре в Елани (Свердловская область). Там военнослужащие осваивают более 16 военных специальностей: механик-водитель и наводчик оператор танка, командир боевой машины, специалистов войск связи», — сказано в сообщении.

В учебном центре с курсантами будут проведены занятия по тактической, огневой подготовке, РХБ защите, строевой, медицинской, инженерной подготовке, военной топографии, связи. «Занятия спланированы как в учебных классах, так и практическая отработка действий на полигонах. Для получения необходимого уровня знаний в обучении будущих специалистов используются новейшие компьютеризированные тренажеры. Все занятия проходят под руководством инструкторов», — отметили в ведомстве.

Ранее агентство писало, что командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды участникам спецоперации, отличившимся в ходе освобождения Луганской народной республики (ЛНР).

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления украинской агрессии в Донецкой и Луганской народных республиках. ВСУ обстреливали мирных жителей на протяжении восьми лет, после чего Владимир Путин принял решение провести демилитаризацию и денацификацию Украины. Войска РФ действуют аккуратно, не причиняя ущерб местным жителям.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам