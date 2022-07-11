Болгары предрекли крах Украины. «Зеленский поднимает белый флаг»

11 июля 2022 в 22:40 Размер текста - 17 +

Владимиру Зеленскому предрекли окончательное поражение Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели болгарского издания Блитц предрекли безоговорочную капитуляцию Киева и Зеленского. Свое мнение они высказали под материалом, в котором описываются сценарии возможного завершения конфликта на Украине. «Сценарий только один. Братский русский народ освобождает оккупированных американцами киевских фашистов», — пишет один из пользователей. Его дополняет другой читатель с мнением о том, что вариант разрешения ситуации один — президент Украины Зеленский поднимает белый флаг со всеми вытекающими последствиями. «Есть только один вариант и мы все его знаем — Украина проиграет», — подытоживает другой комментатор. Ранее в Болгарии раскритиковали заявление главы национальной разведки США Аврил Хейнс, что конфликт на Украине будет продолжаться долго. Читатели болгарского издания «Блиц» не согласны с Хейнс, они поддержали Россию и поразмышляли о виновниках конфликта. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По его словам, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению республик Донбасса. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Читатели болгарского издания Блитц предрекли безоговорочную капитуляцию Киева и Зеленского. Свое мнение они высказали под материалом, в котором описываются сценарии возможного завершения конфликта на Украине. «Сценарий только один. Братский русский народ освобождает оккупированных американцами киевских фашистов», — пишет один из пользователей. Его дополняет другой читатель с мнением о том, что вариант разрешения ситуации один — президент Украины Зеленский поднимает белый флаг со всеми вытекающими последствиями. «Есть только один вариант и мы все его знаем — Украина проиграет», — подытоживает другой комментатор. Ранее в Болгарии раскритиковали заявление главы национальной разведки США Аврил Хейнс, что конфликт на Украине будет продолжаться долго. Читатели болгарского издания «Блиц» не согласны с Хейнс, они поддержали Россию и поразмышляли о виновниках конфликта. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По его словам, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению республик Донбасса.