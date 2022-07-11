В городе ЯНАО проблемную дорогу построят заново

Ремонт планируют завершить в 2024 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) стартовала реконструкция восьмого проезда. Автодорога считается одной из самых проблемных в городе, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Дорогу, по сути, отстроят заново — подрядчику предстоит полностью демонтировать плиты, провести отсыпку, подготовить основание к укладке асфальта. На проезде появятся тротуары и освещение, испарительные лотки для отвода талых и дождевых вод, специальные карманы для упрощенного заезда на территории расположенных здесь объектов», — отмечается в сообщении.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил администрации ускорить ремонт дороги. По плану работы завершат в 2024 году.

«Это большой и важный для города проект. Отремонтированный проезд поможет снизить транспортную нагрузку с центральных улиц Надыма», — сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

Ранее URA.RU писало, что дорожники в ЯНАО сняли плиты на единственной дороге между Лабытнанги и поселком Харп. На участке уже закончено фрезерование старого покрытия и демонтировано 434 плиты.