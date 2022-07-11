11 июля 2022
10 июля 2022

В городе ЯНАО проблемную дорогу построят заново

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные работы. Челябинск, каток, дорожные рабочие, дорожные работы, асфальт, ремонт дороги, дорожники, комсомольский проспект
Ремонт планируют завершить в 2024 году Фото:

В Надыме (ЯНАО) стартовала реконструкция восьмого проезда. Автодорога считается одной из самых проблемных в городе, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Дорогу, по сути, отстроят заново — подрядчику предстоит полностью демонтировать плиты, провести отсыпку, подготовить основание к укладке асфальта. На проезде появятся тротуары и освещение, испарительные лотки для отвода талых и дождевых вод, специальные карманы для упрощенного заезда на территории расположенных здесь объектов», — отмечается в сообщении.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил администрации ускорить ремонт дороги. По плану работы завершат в 2024 году.

«Это большой и важный для города проект. Отремонтированный проезд поможет снизить транспортную нагрузку с центральных улиц Надыма», — сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

Ранее URA.RU писало, что дорожники в ЯНАО сняли плиты на единственной дороге между Лабытнанги и поселком Харп. На участке уже закончено фрезерование старого покрытия и демонтировано 434 плиты.

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В Надыме (ЯНАО) стартовала реконструкция восьмого проезда. Автодорога считается одной из самых проблемных в городе, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. «Дорогу, по сути, отстроят заново — подрядчику предстоит полностью демонтировать плиты, провести отсыпку, подготовить основание к укладке асфальта. На проезде появятся тротуары и освещение, испарительные лотки для отвода талых и дождевых вод, специальные карманы для упрощенного заезда на территории расположенных здесь объектов», — отмечается в сообщении. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил администрации ускорить ремонт дороги. По плану работы завершат в 2024 году. «Это большой и важный для города проект. Отремонтированный проезд поможет снизить транспортную нагрузку с центральных улиц Надыма», — сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских. Ранее URA.RU писало, что дорожники в ЯНАО сняли плиты на единственной дороге между Лабытнанги и поселком Харп. На участке уже закончено фрезерование старого покрытия и демонтировано 434 плиты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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