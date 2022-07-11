Бизнесу РФ предложили отказаться от расчетов в долларах и евро

12 июля 2022 в 02:29 Размер текста - 17 +

Компании могут отказаться от операций в долларах и евро в пользу бартера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Минфин не возражает против бартера вместо расчетов в долларах и евро. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, в правительстве видят риски притока выручки в валютах недружественных стран и принимают меры для того, чтобы их минимизировать. «Очевидно, что расчеты в евро или в долларах для нас неприемлемы. Остаются рубли или валюта, которой мы доверяем, или импорт, который для нас интересен. Мы не планируем переходить на бартер, но, если наши компании будут договариваться о товарообменных операциях через учет в национальной валюте, мы не будем этому препятствовать», — сказал Силуанов в интервью «Ведомостям». Как изданию рассказал источник, близкий к кабинету министров, недавно в правительстве прорабатывали возможность бартера по некоторым странам. Материалы, подготовленные ведомствами, были направлены в Российский союз промышленников и предпринимателей, чтобы объединение распространило их по компаниям, добавил он. В конце мая Центробанк в обзоре финансовой стабильности допустил введение отрицательных ставок по валютным депозитам для юрлиц. В июне российским банкам предоставили такую возможность. Также регулятор спрогнозировал, что со временем от валюты будут уходить как домохозяйства, так и весь банковский сектор в целом. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Минфин не возражает против бартера вместо расчетов в долларах и евро. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, в правительстве видят риски притока выручки в валютах недружественных стран и принимают меры для того, чтобы их минимизировать. «Очевидно, что расчеты в евро или в долларах для нас неприемлемы. Остаются рубли или валюта, которой мы доверяем, или импорт, который для нас интересен. Мы не планируем переходить на бартер, но, если наши компании будут договариваться о товарообменных операциях через учет в национальной валюте, мы не будем этому препятствовать», — сказал Силуанов в интервью «Ведомостям». Как изданию рассказал источник, близкий к кабинету министров, недавно в правительстве прорабатывали возможность бартера по некоторым странам. Материалы, подготовленные ведомствами, были направлены в Российский союз промышленников и предпринимателей, чтобы объединение распространило их по компаниям, добавил он. В конце мая Центробанк в обзоре финансовой стабильности допустил введение отрицательных ставок по валютным депозитам для юрлиц. В июне российским банкам предоставили такую возможность. Также регулятор спрогнозировал, что со временем от валюты будут уходить как домохозяйства, так и весь банковский сектор в целом.