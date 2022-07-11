Белый дом: Иран планирует поставить России партию беспилотников

12 июля 2022 в 02:41 Размер текста - 17 +

В США заявили, что Иран готовится поставить России несколько сотен беспилотников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Белый дом предполагает, что Иран планирует передать России до нескольких сотен военных беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Наша информация свидетельствует о том, что правительство Ирана готовится в ускоренном порядке предоставить России до нескольких сотен беспилотников, включая беспилотники, которые могут нести вооружения, — приводит его слова ТАСС. Как утверждает Салливан, Иран также «планирует обучать» военных РФ применению этих беспилотников. Ранее газета Washington Post писала, что власти Соединенных Штатов Америки считают, что их вооруженные силы на Ближнем Востоке в последнее время сталкиваются с частыми «провокационными» и «небезопасными» действиями со стороны России и Ирана. Из-за этого они испытывают озабоченность. При этом США оказываю масштабную военную помощь Киева в рамках российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, сообщалось, что США планировали передать Украине новую партию РСЗО HIMARS в середине июля. Агентство Bloomberg писало, что США выделят Украине пакет помощи на 400 млн долларов. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Белый дом предполагает, что Иран планирует передать России до нескольких сотен военных беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Наша информация свидетельствует о том, что правительство Ирана готовится в ускоренном порядке предоставить России до нескольких сотен беспилотников, включая беспилотники, которые могут нести вооружения, — приводит его слова ТАСС. Как утверждает Салливан, Иран также «планирует обучать» военных РФ применению этих беспилотников. Ранее газета Washington Post писала, что власти Соединенных Штатов Америки считают, что их вооруженные силы на Ближнем Востоке в последнее время сталкиваются с частыми «провокационными» и «небезопасными» действиями со стороны России и Ирана. Из-за этого они испытывают озабоченность. При этом США оказываю масштабную военную помощь Киева в рамках российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, сообщалось, что США планировали передать Украине новую партию РСЗО HIMARS в середине июля. Агентство Bloomberg писало, что США выделят Украине пакет помощи на 400 млн долларов.