11 июля 2022

Госдеп: НАТО не имеет агрессивных намерений в адрес России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В США отказались считать НАТО угрозой для России Фото:

НАТО не имеет агрессивных намерений в адрес России. Такое заявление сделали в госдепартаменте США.

«НАТО — оборонительный альянс, который не представляет угроз для какой-либо страны и не имеет агрессивных намерений в адрес России», — заявил представитель госдепартамента, его слова приводит РИА «Новости». Так в американском ведомстве прокомментировали слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о влиянии действий Альянса на дестабилизацию безопасности в Европе.

В конце июня в НАТО назвали Россию «главной угрозой безопасности», об этом свидетельствует новая стратегическая концепция Альянса. В ответ на это Патрушев заявлял, что решение Альянса объявить Россию врагом ведет к эскалации напряженности и дестабилизирует безопасность Европейского континента. Секретарь Совбеза также отмечал, что США отказались вести с Россией конструктивный диалог по вопросу стратегической стабильности. В МИДе РФ заявляли, что Североатлантический альянс вернулся к механизмам времен холодной войны.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

НАТО не имеет агрессивных намерений в адрес России. Такое заявление сделали в госдепартаменте США. «НАТО — оборонительный альянс, который не представляет угроз для какой-либо страны и не имеет агрессивных намерений в адрес России», — заявил представитель госдепартамента, его слова приводит РИА «Новости». Так в американском ведомстве прокомментировали слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о влиянии действий Альянса на дестабилизацию безопасности в Европе. В конце июня в НАТО назвали Россию «главной угрозой безопасности», об этом свидетельствует новая стратегическая концепция Альянса. В ответ на это Патрушев заявлял, что решение Альянса объявить Россию врагом ведет к эскалации напряженности и дестабилизирует безопасность Европейского континента. Секретарь Совбеза также отмечал, что США отказались вести с Россией конструктивный диалог по вопросу стратегической стабильности. В МИДе РФ заявляли, что Североатлантический альянс вернулся к механизмам времен холодной войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...