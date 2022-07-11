Госдеп: НАТО не имеет агрессивных намерений в адрес России

НАТО не имеет агрессивных намерений в адрес России. Такое заявление сделали в госдепартаменте США.
«НАТО — оборонительный альянс, который не представляет угроз для какой-либо страны и не имеет агрессивных намерений в адрес России», — заявил представитель госдепартамента, его слова приводит РИА «Новости». Так в американском ведомстве прокомментировали слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о влиянии действий Альянса на дестабилизацию безопасности в Европе.
В конце июня в НАТО назвали Россию «главной угрозой безопасности», об этом свидетельствует новая стратегическая концепция Альянса. В ответ на это Патрушев заявлял, что решение Альянса объявить Россию врагом ведет к эскалации напряженности и дестабилизирует безопасность Европейского континента. Секретарь Совбеза также отмечал, что США отказались вести с Россией конструктивный диалог по вопросу стратегической стабильности. В МИДе РФ заявляли, что Североатлантический альянс вернулся к механизмам времен холодной войны.
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