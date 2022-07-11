В России разработают новую «ракету-убийцу» для ВМФ

Россия разрабатывает новую «убийцу авианосцев» — баллистическую ракету «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением для Военно-морского флота (ВМФ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники, близкие к оборонно-промышленному комплексу.
«Баллистическая ракета „Змеевик“ с гиперзвуковым боевым оснащением разрабатывается уже достаточно давно. Она будет предназначена для поражения крупных надводных целей, в первую очередь — авианосцев», — сообщает агентство. По информации одного из источников, ракета может поступить на вооружение береговых ракетных частей ВМФ.
В июле Минобороны России сообщило об успешном запуске с космодрома «Плесецк» межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат». Она является самой мощной ракетой в мире с наибольшей дальностью поражения целей, способна преодолевать любые системы противоракетной обороны, которые существуют и могут быть созданы в будущем. Президент РФ Владимир Путин уточнял, что новейший ракетный комплекс будет введен в эксплуатацию в конце 2022 года.
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