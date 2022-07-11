11 июля 2022

В России разработают новую «ракету-убийцу» для ВМФ

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Музей артиллерии Мотовилихинских заводов. Пермь, военная техника, ракета, ракета зенитная, с 300
В России разрабатывают баллистическую ракету «Змеевик» Фото:

Россия разрабатывает новую «убийцу авианосцев» — баллистическую ракету «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением для Военно-морского флота (ВМФ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники, близкие к оборонно-промышленному комплексу.

«Баллистическая ракета „Змеевик“ с гиперзвуковым боевым оснащением разрабатывается уже достаточно давно. Она будет предназначена для поражения крупных надводных целей, в первую очередь — авианосцев», — сообщает агентство. По информации одного из источников, ракета может поступить на вооружение береговых ракетных частей ВМФ.

В июле Минобороны России сообщило об успешном запуске с космодрома «Плесецк» межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат». Она является самой мощной ракетой в мире с наибольшей дальностью поражения целей, способна преодолевать любые системы противоракетной обороны, которые существуют и могут быть созданы в будущем. Президент РФ Владимир Путин уточнял, что новейший ракетный комплекс будет введен в эксплуатацию в конце 2022 года.

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Россия разрабатывает новую «убийцу авианосцев» — баллистическую ракету «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением для Военно-морского флота (ВМФ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники, близкие к оборонно-промышленному комплексу. «Баллистическая ракета „Змеевик“ с гиперзвуковым боевым оснащением разрабатывается уже достаточно давно. Она будет предназначена для поражения крупных надводных целей, в первую очередь — авианосцев», — сообщает агентство. По информации одного из источников, ракета может поступить на вооружение береговых ракетных частей ВМФ. В июле Минобороны России сообщило об успешном запуске с космодрома «Плесецк» межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат». Она является самой мощной ракетой в мире с наибольшей дальностью поражения целей, способна преодолевать любые системы противоракетной обороны, которые существуют и могут быть созданы в будущем. Президент РФ Владимир Путин уточнял, что новейший ракетный комплекс будет введен в эксплуатацию в конце 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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