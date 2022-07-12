ТАСС: от обстрелов в Новой Каховке погибли 6 человек

ВСУ обстреляли Новую Каховку американскими РСЗО HIMARS Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке погибло не менее шести человек. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

«Шесть человек погибших есть, это точно. И десятки многие раненых, у них осколочные ранения, порезы. Очень много людей под завалами», — сказал Леонтьев в беседе с ТАСС.

Ранее ВСУ нанесли удар по Новой Каховке американскими ракетными комплексами HIMARS. Ракеты ВСУ попали в склады с селитрой, сообщает телеканал 360.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ сообщили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.

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