Politico: финский посол передал «ужасную новость» Киеву

Россия достигает успехов в ходе спецоперации, отметил Микко Хаутала Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Успехи России в ходе спецоперации являются «ужасной новостью» для Украины. Такое заявление сделал посол Финляндии в США Микко Хаутала.

«Мой прогноз является ужасной новостью для Киева. За последние несколько месяцев Россия изменила курс и успешно заняла провинции на востоке Украины. Буквально на прошлой неделе российские войска полностью взяли Луганск. У России по-прежнему много боеприпасов и они все еще могут производить все это в массовом порядке. У нее много технологичного оружия, которое даже не применялось», — сказал Хаутала в беседе с газетой Politico.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, ключевая задача спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса. При этом Путин подчеркнул, что Россия ничего еще не начала всерьез.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!