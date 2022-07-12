Politico: финский посол передал «ужасную новость» Киеву

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Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, старушки, бабушки, бмп, военные, солдаты, техника, украина, мариуполь, армия россии, народная милиция, комендатура, вс рф
Россия достигает успехов в ходе спецоперации, отметил Микко Хаутала Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Успехи России в ходе спецоперации являются «ужасной новостью» для Украины. Такое заявление сделал посол Финляндии в США Микко Хаутала.

«Мой прогноз является ужасной новостью для Киева. За последние несколько месяцев Россия изменила курс и успешно заняла провинции на востоке Украины. Буквально на прошлой неделе российские войска полностью взяли Луганск. У России по-прежнему много боеприпасов и они все еще могут производить все это в массовом порядке. У нее много технологичного оружия, которое даже не применялось», — сказал Хаутала в беседе с газетой Politico.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, ключевая задача спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса. При этом Путин подчеркнул, что Россия ничего еще не начала всерьез.

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Успехи России в ходе спецоперации являются «ужасной новостью» для Украины. Такое заявление сделал посол Финляндии в США Микко Хаутала. «Мой прогноз является ужасной новостью для Киева. За последние несколько месяцев Россия изменила курс и успешно заняла провинции на востоке Украины. Буквально на прошлой неделе российские войска полностью взяли Луганск. У России по-прежнему много боеприпасов и они все еще могут производить все это в массовом порядке. У нее много технологичного оружия, которое даже не применялось», — сказал Хаутала в беседе с газетой Politico. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, ключевая задача спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса. При этом Путин подчеркнул, что Россия ничего еще не начала всерьез.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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