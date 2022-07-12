В Новой Каховке уничтожен важный для всего мира завод

Завод ГТМК обеспечивал мировые ГЭС оборудованием (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новой Каховке уничтожен завод ГТМК, производивший оборудование для ГЭС по всему миру. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

«Завод, который производил оборудование для гидроэлектростанций по всему миру. Он уничтожен сейчас», — сказал Леонтьев в беседе с ТАСС.

Ранее украинские беспилотники нанесли несколько ударов по Новой Каховке. В результате обстрелов не менее шести человек погибло, десятки получили ранения.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее основная цель — защитить мирных жителей Донбасса По словам главы государства, оккупация Украины не является целью России.

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