В Новой Каховке уничтожен важный для всего мира завод

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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, мчс, последствия, украина, взрыв, мариуполь, война, разбор завалов, ремонт, разрушения, обстрел, восстановление, СВО
Завод ГТМК обеспечивал мировые ГЭС оборудованием (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новой Каховке уничтожен завод ГТМК, производивший оборудование для ГЭС по всему миру. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

«Завод, который производил оборудование для гидроэлектростанций по всему миру. Он уничтожен сейчас», — сказал Леонтьев в беседе с ТАСС.

Ранее украинские беспилотники нанесли несколько ударов по Новой Каховке. В результате обстрелов не менее шести человек погибло, десятки получили ранения.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее основная цель — защитить мирных жителей Донбасса По словам главы государства, оккупация Украины не является целью России.

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В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новой Каховке уничтожен завод ГТМК, производивший оборудование для ГЭС по всему миру. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев. «Завод, который производил оборудование для гидроэлектростанций по всему миру. Он уничтожен сейчас», — сказал Леонтьев в беседе с ТАСС. Ранее украинские беспилотники нанесли несколько ударов по Новой Каховке. В результате обстрелов не менее шести человек погибло, десятки получили ранения. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее основная цель — защитить мирных жителей Донбасса По словам главы государства, оккупация Украины не является целью России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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