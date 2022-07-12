ВСУ уничтожили ключевой для жизни Новой Каховки склад

При обстреле Новой Каховки сгорел склад гуманитарной помощи (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ВСУ нанесли удар по Новой Каховке

При обстреле Новой Каховки ВСУ уничтожили склад гуманитарной помощи с 35 тоннами груза. Об этом заявила начальник центра гуманитарной помощи Наталья Заря, уточнив, что склад был рассчитан для жизни горожан.

«Его [гуманитарного пункта помощи] просто нет, его больше нет — ни продуктов питания, ничего, все сгорело. Для города это было очень важно, так как у нас ни пенсии, ни заработные платы не получает никто. Оставалось на складе после последнего получения гуманитарной помощи около 35 тонн, это все полностью сгорело», — сказала Наталья Заря журналистам. Ее слова приводит ТАСС.

Киев ранее ударил по Новой Каховке американскими ракетами HIMARS. При обстрелах погибли семь человек, несколько десятков получили ранения. Также был уничтожен завод ГТМК, производивший оборудование для ГЭС по всему миру.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее основная цель — защитить мирных жителей Донбасса.

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