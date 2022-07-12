Депутат Госдумы обратился к ООН после удара по Новой Каховке

ВСУ обстреляли Новую Каховку американскими ракетами Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет призвал Организацию объединенных наций (ООН) осудить США и Украину после ракетного удара по Новой Каховке. Депутат считает, что эти страны необходимо признать агрессорами.

«Должна быть четкая позиция ООН. Украина начала целенаправленное уничтожение мирного населения освобожденных территорий, обстреливая города и населенные пункты специально поставленным США для этого оружием. США фактически санкционировали убийство мирного населения. ООН пора признать Украину и США странами-агрессорами, чтобы остановить их планы превратить мирные территории в выжженную землю», — сказал Шеремет в беседе с РИА «Новости».

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Новой Каховке американскими РСЗО HIMARS. В результате удара не менее шести человек погибло, десятки получили ранения. В городе частично прервано электро и газоснабжение, пишет RT. Также повреждено множество зданий, сообщает телеканал 360.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. По словам главы государства, ключевая задача спецоперации — защитить граждан ДНР и ЛНР от геноцида.

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