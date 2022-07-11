Дорожники ЯНАО пожаловались Артюхову на проблемы с выплатами

Рабочие АО «Ямалавтодор» (ЯНАО) пожаловались губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову на нарушения со стороны работодателя. Обращение к главе региона было опубликовано в одной из городских групп Салехарда в социальной сети «ВКонтакте».
«Уважаемый Артюхов Дмитрий Андреевич! Когда закончится беспредел в АО „Ямалавтодор“? Директор что есть, что нету — он только на бумаге, но ничего не решает. Работать заставляют в выходные дни и с переработкой времени. Заместитель сказала, что оплаты за сверхурочные и выходное время не будет», — говорится в сообщении от имени якобы работника предприятия.
Автор пожаловался, что руководство скидывает обязанности друг на друга и не может решить проблему. «Начальник участка ДРЭУ только после возмущений, ругани и угроз пытается из себя выдавить, что мол будет вам и премия, и зарплата. А по факту — ничего, пустые обещания», — рассказал дорожник.
Корреспонденты URA.RU с письменным запросом обратились к руководству АО «Ямалавтодор». На момент публикации ответа не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что рабочие одного из предприятий ЯНАО пожаловались губернатору на директора-тирана. Работников возмутил авторитарный стиль управления, принятый директором.
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Рабочие АО «Ямалавтодор» (ЯНАО) пожаловались губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову на нарушения со стороны работодателя. Обращение к главе региона было опубликовано в одной из городских групп Салехарда в социальной сети «ВКонтакте». «Уважаемый Артюхов Дмитрий Андреевич! Когда закончится беспредел в АО „Ямалавтодор“? Директор что есть, что нету — он только на бумаге, но ничего не решает. Работать заставляют в выходные дни и с переработкой времени. Заместитель сказала, что оплаты за сверхурочные и выходное время не будет», — говорится в сообщении от имени якобы работника предприятия. Автор пожаловался, что руководство скидывает обязанности друг на друга и не может решить проблему. «Начальник участка ДРЭУ только после возмущений, ругани и угроз пытается из себя выдавить, что мол будет вам и премия, и зарплата. А по факту — ничего, пустые обещания», — рассказал дорожник. Корреспонденты URA.RU с письменным запросом обратились к руководству АО «Ямалавтодор». На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что рабочие одного из предприятий ЯНАО пожаловались губернатору на директора-тирана. Работников возмутил авторитарный стиль управления, принятый директором.