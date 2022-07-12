Минздрав РФ обратился к жителям после первого случая оспы обезьян

В России выявили первый случай заражения оспой обезьян
новость из сюжетаОспа обезьян
Российская система здравоохранения готова оказывать помощь зараженным оспой обезьян. Об этом говорится в обращении Минздрава РФ, опубликованном после первого случая выявления вируса в России.
«Российская система здравоохранения готова к оказанию помощи при выявлении новых случаев оспы обезьян. Первый пациент в России с выявленным вирусом находится в удовлетворительном состоянии», — передает ТАСС обращение Минздрава.
Ранее в Роспотребнадзоре подтвердили первый случай заражения оспой обезьян в России. Зараженный прилетел в Россию из Европы, он находится под наблюдением. Всего в мире выявлено более 9 тысяч случаев оспы обезьян.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал