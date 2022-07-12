Минздрав РФ обратился к жителям после первого случая оспы обезьян

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В России выявили первый случай заражения оспой обезьян Фото:
новость из сюжета
Оспа обезьян

Российская система здравоохранения готова оказывать помощь зараженным оспой обезьян. Об этом говорится в обращении Минздрава РФ, опубликованном после первого случая выявления вируса в России.

«Российская система здравоохранения готова к оказанию помощи при выявлении новых случаев оспы обезьян. Первый пациент в России с выявленным вирусом находится в удовлетворительном состоянии», — передает ТАСС обращение Минздрава.

Ранее в Роспотребнадзоре подтвердили первый случай заражения оспой обезьян в России. Зараженный прилетел в Россию из Европы, он находится под наблюдением. Всего в мире выявлено более 9 тысяч случаев оспы обезьян.

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Российская система здравоохранения готова оказывать помощь зараженным оспой обезьян. Об этом говорится в обращении Минздрава РФ, опубликованном после первого случая выявления вируса в России. «Российская система здравоохранения готова к оказанию помощи при выявлении новых случаев оспы обезьян. Первый пациент в России с выявленным вирусом находится в удовлетворительном состоянии», — передает ТАСС обращение Минздрава. Ранее в Роспотребнадзоре подтвердили первый случай заражения оспой обезьян в России. Зараженный прилетел в Россию из Европы, он находится под наблюдением. Всего в мире выявлено более 9 тысяч случаев оспы обезьян.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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