Чиновники нагрянули с проверкой в курганский детдом

В Кипельском детдоме после ночного ДТП с пьяным воспитанником проводят проверку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кипельском детском доме Курганской области проводится ведомственная служебная проверка по факту участия 17-летнего воспитанника в пьяном ДТП. Об этом URA.RU сообщили в главном управлении социальной защиты населения региона в ответ на запрос.

«В настоящее время Главным управлением социальной защиты населения проводится ведомственная служебная проверка по факту участия воспитанника Кипельского филиала ГБУ „Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №1“ в дорожно-транспортном происшествии 23 июня. В случае выявления нарушений в деятельности сотрудников учреждения в адрес администрации будет направлено соответствующее предписание», — говорится в ответе ведомства на запрос агентства.

В управлении соцзащиты уточнили, что владелец автомобиля, за рулем которого оказался подросток, не является сотрудником Кипельского филиала. После происшествия в детдоме проведена очередная серия занятий с детьми по правилам дорожного движения, юридической ответственности за их нарушения, усилен контроль за досуговой занятостью воспитанников, в том числе в вечернее время.

URA.RU писало, что сирота из скандального курганского детдома пьяный попал в ДТП. Подросток разбил кроссовер 30-летней знакомой, на котором съехал в кювет. По данным источника, владелец авто могла работать в учреждении, но официально эту информацию не подтвердили. Полиция проводит проверку по факту вовлечения несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков. Ранее Кипельский детдом был в эпицентре скандала из-за видео с издевательствами старших воспитанников над трехлетним малышом.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам