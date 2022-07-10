Сирота из скандального курганского детдома пьяный попал в ДТП. Разбил кроссовер 30-летней знакомой

11 июля 2022 в 09:30 Размер текста - 17 +

Воспитанник Кипельского детдома пьяный разбил Chery Tiggo своей 30-летней знакомой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области 17-летний воспитанник Кипельского детдома ночью попал в ДТП на кроссовере Chery Tiggo. Юноша был пьян. Автомобиль, предположительно, принадлежит 30-летней сотруднице учреждения, рассказал URA.RU источник, близкий к силовым структурам. «В Кипельском детдоме воспитанник ночью в нетрезвом виде разбил кроссовер 30-летней женщины. По некоторым данным, женщина устроилась работать в детдом недавно. Они могли куда-то ездить вместе», — рассказал источник. В пресс-службе УМВД по Курганской области URA.RU подтвердили информацию о ДТП. «23 июня в полицию поступило сообщение о ДТП, произошедшем в ночное время в р. п. Мишкино. В ходе проверки установлено, что воспитанник Кипельского детского дома 2005 г. р., ранее судимый за угон, на не принадлежащем ему автомобиле допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате медосвидетельствования у него установлено алкогольное опьянение», — ответили в ведомстве. Автомобиль Chery Tiggo принадлежит жительнице Мишкино 1992 года рождения. Парень привлечен к административной ответственности по ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности), 12.37 ч. 1 КоАП РФ (не соблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев ТС). Также ведется расследование по ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения). Полицейские проводят проверку по факту вовлечения несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков. Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина разбиралась в ситуации. «До того, как закончатся проверки правоохранительных органов, делать выводы рано», — сказала она. URA.RU направило запрос в главное управление соцзащиты населения с просьбой прокомментировать информацию. В Кипельском детдоме ранее произошел громкий скандал. Осенью 2021 года URA.RU писало, что старшие воспитанники учреждения издевались над малышом: били по голове, заставляли курить и все это снимали на видео. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое находилось на контроле главы СК РФ Бастрыкина. Двухлетний ребенок попал в детдом после расформирования Курганского дома ребенка. В конце декабря 2021 года малышей перевели из районных детдомов в «Центр помощи детям №1» в Кургане. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Курганской области 17-летний воспитанник Кипельского детдома ночью попал в ДТП на кроссовере Chery Tiggo. Юноша был пьян. Автомобиль, предположительно, принадлежит 30-летней сотруднице учреждения, рассказал URA.RU источник, близкий к силовым структурам. «В Кипельском детдоме воспитанник ночью в нетрезвом виде разбил кроссовер 30-летней женщины. По некоторым данным, женщина устроилась работать в детдом недавно. Они могли куда-то ездить вместе», — рассказал источник. В пресс-службе УМВД по Курганской области URA.RU подтвердили информацию о ДТП. «23 июня в полицию поступило сообщение о ДТП, произошедшем в ночное время в р. п. Мишкино. В ходе проверки установлено, что воспитанник Кипельского детского дома 2005 г. р., ранее судимый за угон, на не принадлежащем ему автомобиле допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате медосвидетельствования у него установлено алкогольное опьянение», — ответили в ведомстве. Автомобиль Chery Tiggo принадлежит жительнице Мишкино 1992 года рождения. Парень привлечен к административной ответственности по ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности), 12.37 ч. 1 КоАП РФ (не соблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев ТС). Также ведется расследование по ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения). Полицейские проводят проверку по факту вовлечения несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков. Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина разбиралась в ситуации. «До того, как закончатся проверки правоохранительных органов, делать выводы рано», — сказала она. URA.RU направило запрос в главное управление соцзащиты населения с просьбой прокомментировать информацию. В Кипельском детдоме ранее произошел громкий скандал. Осенью 2021 года URA.RU писало, что старшие воспитанники учреждения издевались над малышом: били по голове, заставляли курить и все это снимали на видео. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое находилось на контроле главы СК РФ Бастрыкина. Двухлетний ребенок попал в детдом после расформирования Курганского дома ребенка. В конце декабря 2021 года малышей перевели из районных детдомов в «Центр помощи детям №1» в Кургане.