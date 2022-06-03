В центре Екатеринбурга закрасили известное граффити. Фото

04 июня 2022 в 10:13 Размер текста - 17 +

На Плотинке закрасили работу уличной художницы Антонии Лев Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге во дворе дома на Ленина, 28/2, в районе Плотинки, закрасили работу уличной художницы Антонии Лев «Богиня Любви», которую делали в рамках фестиваля «Карт-Бланш». Об этом сообщил исследователь уличного искусства Алексей Шахов в своем telegram-канале. «Больше всего жалко Богиню Любви от Тони Лев с третьего „Карт-Бланша“ — теперь она стала фиолетовым облачком. Обожал разгонять (рассказывать во время экскурсий, — прим. ред.) на этом месте, как художница может с помощью простых образов поднимать остросоциальные темы. Накажи их, Богиня Любви», — написал Шахов. Также он заметил, что сняли работу Андрея Люблинского из серии ХПО с первого уральского паблик-арт фестиваля «ЧО». Всего в Екатеринбурге было пять таких артов. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге начала разрушаться вторая работа уличного художника Покраса Лампаса. Арт отпал в сквере у Театра Драмы. Работа Антонии Лев «Богиня любви». Было Фото: telegram-канал Алексея Шахова Стало. Двор дома №28/2 на проспекте Ленина возле Плотинки Фото: telegram-канал Алексея Шахова Одна из работ Андрея Люблинского из серии ХПО Фото предоставлено Алексеем Шаховым

В Екатеринбурге во дворе дома на Ленина, 28/2, в районе Плотинки, закрасили работу уличной художницы Антонии Лев «Богиня Любви», которую делали в рамках фестиваля «Карт-Бланш». Об этом сообщил исследователь уличного искусства Алексей Шахов в своем telegram-канале. «Больше всего жалко Богиню Любви от Тони Лев с третьего „Карт-Бланша“ — теперь она стала фиолетовым облачком. Обожал разгонять (рассказывать во время экскурсий, — прим. ред.) на этом месте, как художница может с помощью простых образов поднимать остросоциальные темы. Накажи их, Богиня Любви», — написал Шахов. Также он заметил, что сняли работу Андрея Люблинского из серии ХПО с первого уральского паблик-арт фестиваля «ЧО». Всего в Екатеринбурге было пять таких артов. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге начала разрушаться вторая работа уличного художника Покраса Лампаса. Арт отпал в сквере у Театра Драмы.