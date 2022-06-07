В Екатеринбурге пройдет не согласованный с властями арт-фестиваль. Фото

07 июня 2022 в 18:06 Размер текста - 17 +

Точные даты проведения «Карт-бланша» остаются в тайне Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге пройдет пятый сезон не согласованного с властями фестиваля партизанского уличного искусства «Карт-бланш». Организаторы опубликовали анонс в своем telegram-канале. «Soon», — кратко подписали картинку участники фестиваля. На ней, помимо фирменного логотипа, есть дополнение в виде цифры «пять». Точные даты проведения «Карт-бланша» остаются в тайне. Работы фестиваля «Карт-бланш» известны своей недолговечностью. Все из-за того, что рисунки появляются в Екатеринбурге без предварительного согласования с властями и часто поднимают остро-социальные темы, поэтому их быстро закрашивают и уничтожают. Так, например, во дворе дома на Ленина, 28/2 закрасили работу уличной художницы Антонии Лев «Богиня Любви», которую делали в рамках фестиваля «Карт-Бланш», а в апреле разрушилась работа художника Покраса Лампаса. Фото из telegram-канала «Карт-бланш» Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге пройдет пятый сезон не согласованного с властями фестиваля партизанского уличного искусства «Карт-бланш». Организаторы опубликовали анонс в своем telegram-канале. «Soon», — кратко подписали картинку участники фестиваля. На ней, помимо фирменного логотипа, есть дополнение в виде цифры «пять». Точные даты проведения «Карт-бланша» остаются в тайне. Работы фестиваля «Карт-бланш» известны своей недолговечностью. Все из-за того, что рисунки появляются в Екатеринбурге без предварительного согласования с властями и часто поднимают остро-социальные темы, поэтому их быстро закрашивают и уничтожают. Так, например, во дворе дома на Ленина, 28/2 закрасили работу уличной художницы Антонии Лев «Богиня Любви», которую делали в рамках фестиваля «Карт-Бланш», а в апреле разрушилась работа художника Покраса Лампаса.