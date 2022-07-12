Махонин отвел детей на завод роботов

12 июля 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

Школьникам показали, как создают человекоподобных роботов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел для школьников из Прикамья и Свердловской области экскурсию по заводу «Промобот», где производят роботов. Гостями предприятия стали 16 подростков — участников конкурса «Большая перемена», который проводит общество «Знание», пояснил Махонин. «С основателем „Промобота“ Алексеем Южаковым провели для ребят экскурсию по компании. Юные гости узнали много интересного о функционале роботов и их возможном применении. Так, например, роботы с человеческой внешностью и мимикой Robo-C уже встречают клиентов в МФЦ Москвы и Перми, работают в Сбербанке и Музее современной истории России, помогают пассажирам в аэропорту Балтимор-Вашингтон и покупателям в Дубай-Молле», — отметил губернатор в Telegram. По словам главы Прикамья, экскурсии на промпредприятия в его юности были одними из самых ярких впечатлений. Такие мероприятия для школьников из разных регионов должны стать хорошей традицией, подчеркнул Махонин. Ранее URA.RU сообщало, что одна из разработок «Промобота» — робот-кассир «Дуняша» — была презентована на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге (ПМЭФ-22). Там Дуняша замкнула топ-5 медиаперсон, которых чаще других упоминали СМИ.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел для школьников из Прикамья и Свердловской области экскурсию по заводу «Промобот», где производят роботов. Гостями предприятия стали 16 подростков — участников конкурса «Большая перемена», который проводит общество «Знание», пояснил Махонин. «С основателем „Промобота“ Алексеем Южаковым провели для ребят экскурсию по компании. Юные гости узнали много интересного о функционале роботов и их возможном применении. Так, например, роботы с человеческой внешностью и мимикой Robo-C уже встречают клиентов в МФЦ Москвы и Перми, работают в Сбербанке и Музее современной истории России, помогают пассажирам в аэропорту Балтимор-Вашингтон и покупателям в Дубай-Молле», — отметил губернатор в Telegram. По словам главы Прикамья, экскурсии на промпредприятия в его юности были одними из самых ярких впечатлений. Такие мероприятия для школьников из разных регионов должны стать хорошей традицией, подчеркнул Махонин. Ранее URA.RU сообщало, что одна из разработок «Промобота» — робот-кассир «Дуняша» — была презентована на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге (ПМЭФ-22). Там Дуняша замкнула топ-5 медиаперсон, которых чаще других упоминали СМИ.