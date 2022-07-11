Тонну зараженных яблок привезли в Свердловскую область из Азии

Прибывшая в Свердловскую область партия яблок из Кыргызстана весом 1,2 тонны оказалась заражена карантинным вредителем. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Несмотря на нарушение, фрукты допущены к продаже.
«В испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора выявили зараженные импортные яблоки. Агрономы отдела карантина растений обнаружили на образцах яблок из Кыргызстана карантинного вредителя плодовых культур — калифорнийскую щитовку», — рассказали в управлении Россельхознадзора.
В ведомстве подчеркнули, что калифорнийская щитовка не представляет опасности для человека. Поэтому ввоз яблок в область разрешили, фрукты поступят на прилавки. Врачи рекомендуют тщательно промывать плоды перед едой.
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