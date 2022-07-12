Тюменский губернатор обогнал коллег из ЯНАО и ХМАО в блогерстве

12 июля 2022 в 15:53 Размер текста - 17 +

Александр Моор (слева) оказался активнее Натальи Комаровой и Дмитрия Артюхова в социальных сетях Фото: Анна Майорова © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор улучшил свою позицию в рейтинге активности глав регионов в социальных сетях, поднявшись с 12-го на 7-е место. Об этом свидетельствуют данные с сайта Агентства политических и экономических коммуникаций. Губернаторы ЯНАО и ХМАО — Дмитрий Артюхов и Наталья Комарова — в списке оказались ниже, заняв 12-е и 43-е места соответственно. «Рейтинг активности глав регионов в социальных сетях, за период с 4 по 10 июля. Губернатор Тюменской области Александр Моор — 7-е место. Результат прошлой недели — 12-е место», — сообщает АПЭК на своем сайте. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов за неделю потерял две позиции в рейтинге, заняв 12-е место. У губернатора ХМАО Натальи Комаровой результат оказался лучше, чем неделей ранее — 43-е место (+14). Как поясняют в АПЭК, в рейтинге учитывается активность глав регионов на их личных страницах во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram. Эксперты подсчитывают не только количество постов, но и собранные ими лайки, комментарии и репосты. Оценивается также соотношение положительных и негативных реакций на заявления губернаторов и разнообразие их контента.

Губернатор Тюменской области Александр Моор улучшил свою позицию в рейтинге активности глав регионов в социальных сетях, поднявшись с 12-го на 7-е место. Об этом свидетельствуют данные с сайта Агентства политических и экономических коммуникаций. Губернаторы ЯНАО и ХМАО — Дмитрий Артюхов и Наталья Комарова — в списке оказались ниже, заняв 12-е и 43-е места соответственно. «Рейтинг активности глав регионов в социальных сетях, за период с 4 по 10 июля. Губернатор Тюменской области Александр Моор — 7-е место. Результат прошлой недели — 12-е место», — сообщает АПЭК на своем сайте. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов за неделю потерял две позиции в рейтинге, заняв 12-е место. У губернатора ХМАО Натальи Комаровой результат оказался лучше, чем неделей ранее — 43-е место (+14). Как поясняют в АПЭК, в рейтинге учитывается активность глав регионов на их личных страницах во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram. Эксперты подсчитывают не только количество постов, но и собранные ими лайки, комментарии и репосты. Оценивается также соотношение положительных и негативных реакций на заявления губернаторов и разнообразие их контента.