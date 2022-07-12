Екатеринбург преобразили новыми рисунками фестиваля STENOGRAFFIA. Где их искать

12 июля 2022 в 17:43 Размер текста - 17 +

Первые работы сосредоточены в основном в центральной части Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбург стал наполняться новыми яркими работами в рамках международного фестиваля STENOGRAFFIA. Так, на улицах города уже можно найти пять арт-объектов, а в планах участников создать более 20 картин в разных направлениях: от классических стрит-артов до живописных картин. URA.RU подготовило карту, которая поможет познакомиться с первыми муралами STENOGRAFFIA. Первым арт-объектом стала картина «Приморская романтика» дальневосточного художника Дмитрия Лучинина — она расположилась на стене лицея №135 в районе Химмаша. На рисунке изображен автомобиль в морских волнах. Второй работой фестиваля стало панно из мозаики с отсылками к символам Екатеринбурга. Красочную работу можно найти на вентиляционной будке у Центральной гостиницы на Белинского, 2. Натюрморт с посудой расположился на Сибирском тракте, 29Б. Автором этой работы является художник из Казахстана Станислав Алерт, принимавший участие в фестивале впервые. Другим иностранным гостем, представившим свой реалистичный мурал на Малышева, 56А, стал художник из Сербии Wuper Kec (Дэян Иваноович). Впервые почувствовал себя уличным художником и питерский живописец Кирилл Бородин. Его «Портрет с гусем» появился на стене лицея №173 на улице Народной Воли, 21. Стрит-арт фестиваль STENOGRAFFIA проходит в Екатеринбурге с 1 июня по 31 августа. Самая активная фаза фестиваля идет в июле. В новом сезоне художники создадут около 20 работ, а также обустроят четыре двора Екатеринбурга. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбург стал наполняться новыми яркими работами в рамках международного фестиваля STENOGRAFFIA. Так, на улицах города уже можно найти пять арт-объектов, а в планах участников создать более 20 картин в разных направлениях: от классических стрит-артов до живописных картин. URA.RU подготовило карту, которая поможет познакомиться с первыми муралами STENOGRAFFIA. Первым арт-объектом стала картина «Приморская романтика» дальневосточного художника Дмитрия Лучинина — она расположилась на стене лицея №135 в районе Химмаша. На рисунке изображен автомобиль в морских волнах. Второй работой фестиваля стало панно из мозаики с отсылками к символам Екатеринбурга. Красочную работу можно найти на вентиляционной будке у Центральной гостиницы на Белинского, 2. Натюрморт с посудой расположился на Сибирском тракте, 29Б. Автором этой работы является художник из Казахстана Станислав Алерт, принимавший участие в фестивале впервые. Другим иностранным гостем, представившим свой реалистичный мурал на Малышева, 56А, стал художник из Сербии Wuper Kec (Дэян Иваноович). Впервые почувствовал себя уличным художником и питерский живописец Кирилл Бородин. Его «Портрет с гусем» появился на стене лицея №173 на улице Народной Воли, 21. Стрит-арт фестиваль STENOGRAFFIA проходит в Екатеринбурге с 1 июня по 31 августа. Самая активная фаза фестиваля идет в июле. В новом сезоне художники создадут около 20 работ, а также обустроят четыре двора Екатеринбурга.