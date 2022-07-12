Обманутые свердловские пайщики просят встречу с Куйвашевым

Пайщики кооператива «Народный капитал» написали обращение губернатору Евгению Куйвашеву Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Пайщики кредитно-потребительского кооператива «Народный капитал» написали обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. В письме они просят взять на контроль расследование дела о мошенничестве с их деньгами и провести личную встречу. Копия обращения есть в распоряжении URA.RU.

«Просим вас как губернатора проконтролировать работу правоохранительных органов, ИФНС, судебных приставов в отношении руководства КПК и ПК „Народный капитал“, так как до сих пор никакие меры воздействия по возврату денег обманутых пайщиков не приняты. Просим пойти нам на встречу и организовать личный прием пострадавших пайщиков», — говорится в обращении.

Также они просят подключить Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет, чтобы привлечь правление кооператива к уголовной и субсидиарной ответственности. Пострадавшим до сих пор не вернули деньги, вложенные в кооператив, хотя у многих на руках есть решения суда.

Недовольны обманутые пайщики и тем, что мошенники до сих пор на свободе и не являются фигурантами уголовного дела, ранее возбужденного полицией по статье УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Ранее свердловчане просили президента взять расследование дела под личный контроль.