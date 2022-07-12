Курганцы смогут быстрее доехать до курортов Казахстана

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Для курганских туристов в Казахстане сделали послабление Фото:

Возле Курганской области на границе России с Казахстаном для туристов сделали приоритетный пропуск. Данная информация размещена на сайте Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

«Приоритетный проезд на границе Казахстана и Российской Федерации будет организован для туристических автобусов на пункте пропуска „Жана Жол“ (находится возле Курганской области) и „Каракога“. Для быстрого пропуска через границу туроператоры будут заранее присылать пограничникам информацию об автобусах, количестве туристов и времени прибытия к границе», — указано в сообщении.

Эксперт департамента туризма НПП РК «Атамекен» Серик Касенов объяснил, что организованные группы туристов на автобусах смогут проходить контроль за 40 минут. Об этом удалось договориться после встречи туроператоров России и Казахстана. До этого автобусы с туристами следовали в общей очереди.

Ранее, после отмены ПЦР-тестов для приезда в Казахстан, курганцам стали активно предлагать путевки на озеро Боровое. Несмотря на послабления, жители региона жалуются, что им приходится стоять на границе в многочасовых пробках.

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Возле Курганской области на границе России с Казахстаном для туристов сделали приоритетный пропуск. Данная информация размещена на сайте Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен». «Приоритетный проезд на границе Казахстана и Российской Федерации будет организован для туристических автобусов на пункте пропуска „Жана Жол“ (находится возле Курганской области) и „Каракога“. Для быстрого пропуска через границу туроператоры будут заранее присылать пограничникам информацию об автобусах, количестве туристов и времени прибытия к границе», — указано в сообщении. Эксперт департамента туризма НПП РК «Атамекен» Серик Касенов объяснил, что организованные группы туристов на автобусах смогут проходить контроль за 40 минут. Об этом удалось договориться после встречи туроператоров России и Казахстана. До этого автобусы с туристами следовали в общей очереди. Ранее, после отмены ПЦР-тестов для приезда в Казахстан, курганцам стали активно предлагать путевки на озеро Боровое. Несмотря на послабления, жители региона жалуются, что им приходится стоять на границе в многочасовых пробках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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