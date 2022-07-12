Курганцы смогут быстрее доехать до курортов Казахстана

Для курганских туристов в Казахстане сделали послабление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Возле Курганской области на границе России с Казахстаном для туристов сделали приоритетный пропуск. Данная информация размещена на сайте Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

«Приоритетный проезд на границе Казахстана и Российской Федерации будет организован для туристических автобусов на пункте пропуска „Жана Жол“ (находится возле Курганской области) и „Каракога“. Для быстрого пропуска через границу туроператоры будут заранее присылать пограничникам информацию об автобусах, количестве туристов и времени прибытия к границе», — указано в сообщении.

Эксперт департамента туризма НПП РК «Атамекен» Серик Касенов объяснил, что организованные группы туристов на автобусах смогут проходить контроль за 40 минут. Об этом удалось договориться после встречи туроператоров России и Казахстана. До этого автобусы с туристами следовали в общей очереди.

Ранее, после отмены ПЦР-тестов для приезда в Казахстан, курганцам стали активно предлагать путевки на озеро Боровое. Несмотря на послабления, жители региона жалуются, что им приходится стоять на границе в многочасовых пробках.