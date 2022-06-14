14 июня 2022

Свердловскую девочку, жертву педофила, отправили на лечение

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Клипарт по теме Детское насилие, педофилия. Челябинск, девочка, педофилия, кукла, педофил
Подростки избили сверстницу, сняв все на камеру мобильного Фото:

Девочку из Каменска-Уральского (Свердловская область), которую избили сверстницы и сняли это на телефон, отправили в социально-реабилитационный центр. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Каменск-Уральского.

«С пострадавшей девочкой, а также с ее братом и сестрой работают специалисты. Дети направлены в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних „Лада“. Их дальнейшая судьба зависит от решения опеки», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что школьницы, жестоко избившие сверстницу в свердловском городе, перед конфликтом отвели ее к педофилу. Позже задержали жителя Каменска-Уральского, которого заподозрили в растлении школьниц. Мужчина имеет уголовное прошлое.

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Девочку из Каменска-Уральского (Свердловская область), которую избили сверстницы и сняли это на телефон, отправили в социально-реабилитационный центр. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Каменск-Уральского. «С пострадавшей девочкой, а также с ее братом и сестрой работают специалисты. Дети направлены в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних „Лада“. Их дальнейшая судьба зависит от решения опеки», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что школьницы, жестоко избившие сверстницу в свердловском городе, перед конфликтом отвели ее к педофилу. Позже задержали жителя Каменска-Уральского, которого заподозрили в растлении школьниц. Мужчина имеет уголовное прошлое.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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