Свердловскую девочку, жертву педофила, отправили на лечение

Подростки избили сверстницу, сняв все на камеру мобильного Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Девочку из Каменска-Уральского (Свердловская область), которую избили сверстницы и сняли это на телефон, отправили в социально-реабилитационный центр. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Каменск-Уральского.

«С пострадавшей девочкой, а также с ее братом и сестрой работают специалисты. Дети направлены в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних „Лада“. Их дальнейшая судьба зависит от решения опеки», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что школьницы, жестоко избившие сверстницу в свердловском городе, перед конфликтом отвели ее к педофилу. Позже задержали жителя Каменска-Уральского, которого заподозрили в растлении школьниц. Мужчина имеет уголовное прошлое.