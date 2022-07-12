Европа разорвала сотрудничество с Россией по исследованию Марса

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Европейское космическое агентство отказывается продолжать исследовать Марс совместно с Россией Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейское космическое агентство (ЕКА) прекращает сотрудничество с «Роскосмосом» по программе «ЭкзоМарс». Об этом заявил генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер.

«Совет ЕКА обсудил ровер и посадочную платформу миссии „ЭкзоМарс“, признав, что обстоятельства, которые привели к приостановке сотрудничества с „Роскосмосом“, — конфликт на Украине и принятые в этой связи санкции — продолжают преобладать», — написал Йозеф Ашбахер в Twitter (заблокирован в РФ). Он добавил, что информация о дальнейших действиях ЕКА будут предоставлены на предстоящем брифинге для СМИ.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. В апреле ЕКА прекратило сотрудничать с Россией по лунным программам. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поставил NASA условия для продолжения сотрудничества. Также он сообщал, что США и РФ обсуждают перекрестные полеты на МКС.

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Европейское космическое агентство (ЕКА) прекращает сотрудничество с «Роскосмосом» по программе «ЭкзоМарс». Об этом заявил генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер. «Совет ЕКА обсудил ровер и посадочную платформу миссии „ЭкзоМарс“, признав, что обстоятельства, которые привели к приостановке сотрудничества с „Роскосмосом“, — конфликт на Украине и принятые в этой связи санкции — продолжают преобладать», — написал Йозеф Ашбахер в Twitter (заблокирован в РФ). Он добавил, что информация о дальнейших действиях ЕКА будут предоставлены на предстоящем брифинге для СМИ. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. В апреле ЕКА прекратило сотрудничать с Россией по лунным программам. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поставил NASA условия для продолжения сотрудничества. Также он сообщал, что США и РФ обсуждают перекрестные полеты на МКС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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