Европа разорвала сотрудничество с Россией по исследованию Марса

Европейское космическое агентство (ЕКА) прекращает сотрудничество с «Роскосмосом» по программе «ЭкзоМарс». Об этом заявил генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер.
«Совет ЕКА обсудил ровер и посадочную платформу миссии „ЭкзоМарс“, признав, что обстоятельства, которые привели к приостановке сотрудничества с „Роскосмосом“, — конфликт на Украине и принятые в этой связи санкции — продолжают преобладать», — написал Йозеф Ашбахер в Twitter (заблокирован в РФ). Он добавил, что информация о дальнейших действиях ЕКА будут предоставлены на предстоящем брифинге для СМИ.
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Европейское космическое агентство (ЕКА) прекращает сотрудничество с «Роскосмосом» по программе «ЭкзоМарс». Об этом заявил генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер. «Совет ЕКА обсудил ровер и посадочную платформу миссии „ЭкзоМарс“, признав, что обстоятельства, которые привели к приостановке сотрудничества с „Роскосмосом“, — конфликт на Украине и принятые в этой связи санкции — продолжают преобладать», — написал Йозеф Ашбахер в Twitter (заблокирован в РФ). Он добавил, что информация о дальнейших действиях ЕКА будут предоставлены на предстоящем брифинге для СМИ. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. В апреле ЕКА прекратило сотрудничать с Россией по лунным программам. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поставил NASA условия для продолжения сотрудничества. Также он сообщал, что США и РФ обсуждают перекрестные полеты на МКС.