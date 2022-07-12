В Совфеде призвали не ускорять завершение спецоперации на Украине 13 июля 2022 в 02:16 Размер текста - 17 + Сенатор Владимир Джабаров призвал не торопить решение задач спецоперации на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Не стоит подталкивать российских солдат к быстрому решению задач в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, давайте наберемся терпения и пожелаем удачи ВС РФ. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Не нужно никого подталкивать к скорейшему решению поставленных задач. Наши военные знают цели операции, проявляют высочайшее военное мастерство, шаг за шагом приближают нашу победу», — написал Джабаров в своем telegram-канале. Он призвал «набраться терпения» и пожелать удачи ВС РФ — офицерам и генералам, принимающим участие в российской спецоперации на Украине. «Неонацизм должен быть повержен! Россия, вперед!!!», — заключил сенатор. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основные цели защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны националистов и киевского режима. Не стоит подталкивать российских солдат к быстрому решению задач в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, давайте наберемся терпения и пожелаем удачи ВС РФ. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Не нужно никого подталкивать к скорейшему решению поставленных задач. Наши военные знают цели операции, проявляют высочайшее военное мастерство, шаг за шагом приближают нашу победу», — написал Джабаров в своем telegram-канале. Он призвал «набраться терпения» и пожелать удачи ВС РФ — офицерам и генералам, принимающим участие в российской спецоперации на Украине. «Неонацизм должен быть повержен! Россия, вперед!!!», — заключил сенатор. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основные цели защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны националистов и киевского режима. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям