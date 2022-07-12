12 июля 2022

В Совфеде призвали не ускорять завершение спецоперации на Украине

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Сенатор Владимир Джабаров призвал не торопить решение задач спецоперации на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Не стоит подталкивать российских солдат к быстрому решению задач в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, давайте наберемся терпения и пожелаем удачи ВС РФ. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Не нужно никого подталкивать к скорейшему решению поставленных задач. Наши военные знают цели операции, проявляют высочайшее военное мастерство, шаг за шагом приближают нашу победу», — написал Джабаров в своем telegram-канале.

Он призвал «набраться терпения» и пожелать удачи ВС РФ — офицерам и генералам, принимающим участие в российской спецоперации на Украине. «Неонацизм должен быть повержен! Россия, вперед!!!», — заключил сенатор.

Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основные цели защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны националистов и киевского режима.

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Не стоит подталкивать российских солдат к быстрому решению задач в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, давайте наберемся терпения и пожелаем удачи ВС РФ. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Не нужно никого подталкивать к скорейшему решению поставленных задач. Наши военные знают цели операции, проявляют высочайшее военное мастерство, шаг за шагом приближают нашу победу», — написал Джабаров в своем telegram-канале. Он призвал «набраться терпения» и пожелать удачи ВС РФ — офицерам и генералам, принимающим участие в российской спецоперации на Украине. «Неонацизм должен быть повержен! Россия, вперед!!!», — заключил сенатор. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основные цели защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны националистов и киевского режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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